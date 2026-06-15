अमद डियालोको गोलमा आइभरीकोस्ट विजयी

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- अमद डियालोको निर्णायक गोलको मदतमा आइभरी कोस्टले फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह 'इ' को खेलमा इक्वेडरलाई १-० ले पराजित गरेको छ ।
- वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा मैदान प्रवेश गरेका डियालोले विलफ्रेड सिंगोको पासमा ९०औं मिनेटमा गोल गरे ।
- यो जितसँगै समूह 'इ' मा आइभरी कोस्टले महत्वपूर्ण ३ अंक जोडेको छ भने जर्मनी गोल अन्तरका आधारमा शीर्ष स्थानमा छ ।
१ असार, काठमाडौं । अमद डियालोले अन्तिम मिनेटमा गरेको गोल मदतमा आइभरी कोस्टले फिफा विश्वकप २०२६ मा इक्वेडरलाई १-० ले पराजित गरेको छ ।
फिलाडेल्फिया स्टेडियममा सोमबार बिहान भएको खेलमा वैकल्पिक खेलाडीको रुपमा मैदान प्रवेश गरेका डियालोले ९०औं मिनेटमा गोल गरे । उनले विलफ्रेड सिंगोको पासमा गोल गरेका हुन् ।
त्यसअघि पनि खेलमा दुवै टोलीले गोल गर्ने अवसर पाएपनि फिनिसिङ गर्न सकेन ।
अन्तिम समयमको गोलले आइभरी कोस्टले समूह इ मा महत्वपूर्ण ३ अंक जोडेको छ । यसै समूहको पहिलो खेलमा जर्मनीले कुरासाओलाई ७-१ ले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरिसकेको छ । जर्मनी र आइभरी कोस्टको समान ३ अंक भएपनि गोल अन्तरमा जर्मनी अघि छ ।
इक्वेडर र कुरासाओ भने अंकविहिन छन् । समूह इ मा अब आइभरी कोस्टले जर्मनीसँग २० जुनमा खेल्नेछ ।
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