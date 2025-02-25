कुरासाओ : पहिलो विश्वकप, पहिलो खेल र कोमेनेन्सियाको पहिलो गोल

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- फिफा विश्वकपमा पहिलोपटक सहभागिता जनाएको सानो टापु राष्ट्र कुरासाओले बलियो टोली जर्मनीविरुद्ध आफ्नो इतिहासकै पहिलो गोल गरेको छ ।
- जर्मनीसँगको खेलमा ७–१ को फराकिलो अन्तरले पराजित भएपनि कुरासाओका खेलाडी तथा समर्थकहरूले ऐतिहासिक गोलको भव्य उत्सव मनाएका छन् ।
- विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा जेठा ७८ वर्षीय प्रशिक्षक डिक एड्भोकाटको नेतृत्वमा रहेको कुरासाओले अनेकौँ आर्थिक र प्रशासनिक बाधा पार गर्दै विश्वकप यात्रा तय गरेको हो ।
१ असार, काठमाडौं । निलो रंगको पुरानो स्कुल बस जसको झ्याल थिएन । रैथाने संगीत बजिरहेको थियो, यात्रुहरुले बसको बाहिरी भागमा हातले हान्दै संगीतको तालमा ताल मिलाइरहेका थिए ।
सो बसमा सवार थिए- पहिलोपटक फिफा विश्वकप खेल्न अमेरिका पुगेका कुरासाओका खेलाडीहरु । उनीहरुलाई ओसारपसार गर्न पुरानो स्कूल बस दिइएको थियो । त्यहाँ खेलाडीहरुले एकदमै सरल र भुइँमान्छे जस्तो स्वभाव भएको देखाइरहेका थिए । जुन विश्वकपको आफ्नो पहिलो खेलका क्रममा मैदानमा प्रष्ट रुपमा देखियो ।
क्यारिबियन क्षेत्रको यो एउटा सानो टापु राष्ट्र हो, जुन सन् २०१० मा मात्र अस्तित्वमा आएको थियो । जनसंख्या १ लाख ५८ हजारभन्दा थोरै बढी र क्षेत्रफल १७१ वर्ग माइल छ भन्ने कुराको कुरासाओका खेलाडीहरुलाई कुनै प्रवाह थिएन ।
कुरासाओले पहिलो खेल बलियो टोली जर्मनीको सामना गर्यो । उनीहरुलाई जर्मनी ४ पटकको विश्वविजेता भएको कुनै प्रवाह भएन । आइतबार राति केही मिनेटका लागि त्यो सानो सहरले जर्मनीलाई हराउने सपना देख्ने आँट गर्यो । सुरुवातमै बलियो टोली जर्मनीले अग्रता लियो ।
तर, खेलको २१औं मिनेटमा कुरासाओका लिभानो कोमेनेन्सियाले भर्खरै सन्यासबाट फर्किएका गोलकिपर म्यानुएल नोयरलाई छक्काउँदै बललाई जाली चुमाएर खेल १–१ को बराबरीमा ल्याए । कुरासाओले केही मिनेट खेललाई बराबरीमा रोक्न सफल भयो ।
गोलपछि कुरासाओका खेलाडीहरू खुसीले गदगद हुँदै उत्सव मनाउन मैदानको कर्नरतर्फ कुदे । ७८ वर्षीय प्रशिक्षक डिक एड्भोकाट कुनै विजयी योद्धा जस्तै आफ्ना दुवै हात हावामा उठाएर टचलाइनमा उभिए । डगआउट पछाडि रहेका नीलो जर्र्सीधारी समर्थकहरूको ठूलो समूहले आफू नजिकै रहेका व्यक्तिलाई अङ्गालो हाल्दै खुसीयालीमा नाचिरहेका देखे। उक्त गोल कुरासाओका लागि कति महत्वपूर्ण थियो भन्ने कुरा ती दृश्यले झल्काउँथ्यो ।
जुन कुरासाओका लागि विश्वकपको पहिलो गोल बन्न पुग्यो । १७१ वर्ग माइल क्षेत्रफल रहेको कुरासाओका लागि ४ पटकको विश्वविजेता जर्मनीविरुद्ध गोल गर्नु चानचुने कुरा भएन ।
पहिलो सहभागिता, पहिलो खेल र पहिलो गोल । कुरासाओलाई एकैपटक तिन खुसी मिल्यो । जसका कारण कुरासाओका खेलाडीदेखि समर्थकसम्मले उत्सव मनाए । अमेरिकाको टेक्सासस्थित ह्युस्टनमा भएको खेलको ३८ मिनेटपछि भने जर्मनी हाबी बन्यो ।
खेलमा जर्मनीको गोलको बाढी नै आयो । उक्त खेलमा जर्मनीले ७–१ को नतिजा निकाल्यो । हार भए पनि फुटबलको सबैभन्दा ठूलो मञ्चमा पहिलो खेल खेल्दा उनका फ्यानहरूमा जुन उत्साह देखियो, त्यो अद्भूत थियो । जर्मनीसँगको ७–१ हारको हारलाई बिर्सिएर उनीहरु फुटबलको विशाल मैदानमा उत्रिँदा गदगद भए ।
विश्वकपअघि कुरासाओका खेलाडीहरुले प्रशासनिक अस्तव्यस्तताका चरणहरू सामना गर्नुपरेको थियो । खेलाडीहरूले आफ्नै गोजीबाट हवाई टिकट र होटलको कोठाको पैसा तिर्न बाध्य थिए । खेल मैदानहरू सधैं राम्रो अवस्थामा हुँदैनथे । र जर्मनीविरुद्ध उनीहरू अत्याधुनिक एनआरजी स्टेडियममा खेलिरहेका थिए, जसमा रंगशालाभरि चल्ने एयर कन्डिसनको सुविधा थियो । धेरै खेलाडीहरूका लागि पनि काल्पनिक थियो ।
‘विश्वकपअघि हामीले धेरै बाधाहरूको सामना गर्यौँ । मैदानहरू सधैं राम्रा थिएनन्, उडान र यात्रामा समस्याहरू थिए । होटलहरूसँग विभिन्न सञ्चार समस्याहरू थिए जहाँ बुकिङहरू रद्द भएका थिए,’ कोमेनेन्सियाले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए ।
७८ वर्षको उमेरमा विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा जेठो प्रशिक्षक बनेका एड्भोकाट खेल सुरु हुनुअघि भावुक क्षणले गर्दा आफ्ना आँखाबाट आँसु पुछ्दै गरेको देखिएका थिए । खेलपछि एड्भोकाटले भने, ‘यो ७–१ को नतिजा आए पनि हाम्रा फ्यानहरूको खुसी र उत्साह उत्कृष्ट थियो । यो कुनै अपमान होइन, हामी अझै पनि गर्व गर्न सक्छौँ । हाम्रा अझै दुई खेल बाँकी छन् र ती खेलहरूको नतिजा फरक हुन सक्छ । खेलाडीहरू निराश हुने छैनन्, यस्तो खेलमा खेल्न पाउनु नै हाम्रा लागि ठूलो कुरा हो ।’
छनोट खेल्न थालेको १२ वर्षमै विश्वकपमा
कुरासाओ फिफा विश्वकपमा खेल्ने सबैभन्दा सानो देश हो । छनोट चरणमा कुरासाओले ६ खेलमा ३ जित र ३ बराबरीको नतिजासहित १२ अंक जोडेको थियो । कोनकाकाफ छनोटको अन्तिम खेलमा जमैकासँग बराबरी खेलेसँगै कुरासाओले विश्वकपमा इन्ट्री गरेको हो । कुरासाओ छनोटअन्तर्गत तेस्रो चरणमा समूह ‘बी’ को विजेता बन्न सफल भयो ।
नेदरल्याण्ड्स एन्टिल्सको उत्तराधिकारीको रुपमा रहेको कुरासाओले सन् २०१४ को फिफा विश्वकप छनोटमा पहिलोपटक सहभागिता जनाएको थियो । सन् २०२२ को विश्वकप छनोटमा पानामासँग २–१ ले पराजित हुँदा कुरासाओ दोस्रो चरणबाट बाहिरिएको थियो । तर, यसपटक भने कुरासाओले मौका गुमाएन र विश्वकपमा छनोट हुन सफल भयो । विश्वकपको समूह ‘इ’ मा रहेको कुरासाओले समूह चरणको दोस्रो खेल इक्वेडर र तेस्रो खेल आइभरी कोस्टसँग खेल्नेछ ।
फुटबल इतिहास
सन् २०१० भन्दा अघि अरुबा, बोनेयर, साबा, सिन्ट इयुस्टाटियस र सिन्ट मार्टेन टापुहरू सबैलाई नेदरल्याण्ड्स एन्टिलेज राष्ट्रिय टोलीले प्रतिनिधित्व गर्थ्यो । उक्त विघटनपछि, कुरासाओले नेदरल्याण्ड्स एन्टिलेजको फिफा सदस्यता र १५१औँ वरीयतालाई आफ्नो नाममा लियो ।
कुरासाओले इतिहासकै पहिलो खेल १८ अगस्ट २०११ मा डोमिनिकन गणतन्त्रविरुद्ध खेलेको थियो । जसमा कुरासाओ १–० ले पराजित भएको थियो । कुरासाओको पहिलो जित ११ नोभेम्बर २०११ मा भयो । जहाँ अमेरिकी भर्जिन टापुलाई ३–० ले हराएको थियो ।
आयाक्स र बार्सिलोनाका पूर्व स्ट्राइकर प्याट्रिक क्लुइभर्टले २०१५ र २०१६ को बीचमा मुख्य प्रशिक्षक तथा २०२१ मा अन्तरिम प्रशिक्षकको रूपमा टोली सम्हालेका थिए । त्यस्तै, पीएसभी, रियल म्याड्रिड र चेल्सीका पूर्व प्रबन्धक गुस हिडिङ्क अगस्ट २०२० देखि सेप्टेम्बर २०२१ सम्म प्रशिक्षकका रूपमा रहेका थिए ।
नेदरल्याण्ड्सलाई तीन पटक प्रशिक्षकको रुपमा नेतृत्व गरिसकेका एड्भोकाटले कुरासाओको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कुरासाओलाई विश्वकपमा पुर्याएपछि उनले बिरामी छोरीको हेरचाह गर्न भन्दै राजीनामा दिएका थिए । छोरीको स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि उनी पुनः आफ्नो भूमिकामा फर्किएका हुन् ।
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