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कुरासाओ : पहिलो विश्वकप, पहिलो खेल र कोमेनेन्सियाको पहिलो गोल

२०८३ असार १ गते १४:१५ २०८३ असार १ गते १४:१५

रिखिराम जिसी

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जर्मनीविरुद्ध उनीहरू अत्याधुनिक एनआरजी स्टेडियममा खेलिरहेका थिए, जसमा रंगशालाभरि चल्ने एयर कन्डिसनको सुविधा थियो । धेरै खेलाडीहरूका लागि पनि काल्पनिक थियो ।

रिखिराम जिसी

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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिफा विश्वकपमा पहिलोपटक सहभागिता जनाएको सानो टापु राष्ट्र कुरासाओले बलियो टोली जर्मनीविरुद्ध आफ्नो इतिहासकै पहिलो गोल गरेको छ ।
  • जर्मनीसँगको खेलमा ७–१ को फराकिलो अन्तरले पराजित भएपनि कुरासाओका खेलाडी तथा समर्थकहरूले ऐतिहासिक गोलको भव्य उत्सव मनाएका छन् ।
  • विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा जेठा ७८ वर्षीय प्रशिक्षक डिक एड्भोकाटको नेतृत्वमा रहेको कुरासाओले अनेकौँ आर्थिक र प्रशासनिक बाधा पार गर्दै विश्वकप यात्रा तय गरेको हो ।

१ असार, काठमाडौं । निलो रंगको पुरानो स्कुल बस जसको झ्याल थिएन । रैथाने संगीत बजिरहेको थियो, यात्रुहरुले बसको बाहिरी भागमा हातले हान्दै संगीतको तालमा ताल मिलाइरहेका थिए ।

सो बसमा सवार थिए- पहिलोपटक फिफा विश्वकप खेल्न अमेरिका पुगेका कुरासाओका खेलाडीहरु । उनीहरुलाई ओसारपसार गर्न पुरानो स्कूल बस दिइएको थियो । त्यहाँ खेलाडीहरुले एकदमै सरल र भुइँमान्छे जस्तो स्वभाव भएको देखाइरहेका थिए । जुन विश्वकपको आफ्नो पहिलो खेलका क्रममा मैदानमा प्रष्ट रुपमा देखियो ।

क्यारिबियन क्षेत्रको यो एउटा सानो टापु राष्ट्र हो, जुन सन् २०१० मा मात्र अस्तित्वमा आएको थियो । जनसंख्या १ लाख ५८ हजारभन्दा थोरै बढी र क्षेत्रफल १७१ वर्ग माइल छ भन्ने कुराको कुरासाओका खेलाडीहरुलाई कुनै प्रवाह थिएन ।

कुरासाओले पहिलो खेल बलियो टोली जर्मनीको सामना गर्‍यो । उनीहरुलाई जर्मनी ४ पटकको विश्वविजेता भएको कुनै प्रवाह भएन । आइतबार राति केही मिनेटका लागि त्यो सानो सहरले जर्मनीलाई हराउने सपना देख्ने आँट गर्‍यो । सुरुवातमै बलियो टोली जर्मनीले अग्रता लियो ।

तर, खेलको २१औं मिनेटमा कुरासाओका लिभानो कोमेनेन्सियाले भर्खरै सन्यासबाट फर्किएका गोलकिपर म्यानुएल नोयरलाई छक्काउँदै बललाई जाली चुमाएर खेल १–१ को बराबरीमा ल्याए । कुरासाओले केही मिनेट खेललाई बराबरीमा रोक्न सफल भयो ।

गोलपछि कुरासाओका खेलाडीहरू खुसीले गदगद हुँदै उत्सव मनाउन मैदानको कर्नरतर्फ कुदे । ७८ वर्षीय प्रशिक्षक डिक एड्भोकाट कुनै विजयी योद्धा जस्तै आफ्ना दुवै हात हावामा उठाएर टचलाइनमा उभिए । डगआउट पछाडि रहेका नीलो जर्र्सीधारी समर्थकहरूको ठूलो समूहले आफू नजिकै रहेका व्यक्तिलाई अङ्गालो हाल्दै खुसीयालीमा नाचिरहेका देखे। उक्त गोल कुरासाओका लागि कति महत्वपूर्ण थियो भन्ने कुरा ती दृश्यले झल्काउँथ्यो ।

जुन कुरासाओका लागि विश्वकपको पहिलो गोल बन्न पुग्यो । १७१ वर्ग माइल क्षेत्रफल रहेको कुरासाओका लागि ४ पटकको विश्वविजेता जर्मनीविरुद्ध गोल गर्नु चानचुने कुरा भएन ।

पहिलो सहभागिता, पहिलो खेल र पहिलो गोल । कुरासाओलाई एकैपटक तिन खुसी मिल्यो । जसका कारण कुरासाओका खेलाडीदेखि समर्थकसम्मले उत्सव मनाए । अमेरिकाको टेक्सासस्थित ह्युस्टनमा भएको खेलको ३८ मिनेटपछि भने जर्मनी हाबी बन्यो ।

खेलमा जर्मनीको गोलको बाढी नै आयो । उक्त खेलमा जर्मनीले ७–१ को नतिजा निकाल्यो । हार भए पनि फुटबलको सबैभन्दा ठूलो मञ्चमा पहिलो खेल खेल्दा उनका फ्यानहरूमा जुन उत्साह देखियो, त्यो अद्भूत थियो । जर्मनीसँगको ७–१ हारको हारलाई बिर्सिएर उनीहरु फुटबलको विशाल मैदानमा उत्रिँदा गदगद भए ।

विश्वकपअघि कुरासाओका खेलाडीहरुले प्रशासनिक अस्तव्यस्तताका चरणहरू सामना गर्नुपरेको थियो । खेलाडीहरूले आफ्नै गोजीबाट हवाई टिकट र होटलको कोठाको पैसा तिर्न बाध्य थिए । खेल मैदानहरू सधैं राम्रो अवस्थामा हुँदैनथे । र जर्मनीविरुद्ध उनीहरू अत्याधुनिक एनआरजी स्टेडियममा खेलिरहेका थिए, जसमा रंगशालाभरि चल्ने एयर कन्डिसनको सुविधा थियो । धेरै खेलाडीहरूका लागि पनि काल्पनिक थियो ।

‘विश्वकपअघि हामीले धेरै बाधाहरूको सामना गर्‍यौँ । मैदानहरू सधैं राम्रा थिएनन्, उडान र यात्रामा समस्याहरू थिए । होटलहरूसँग विभिन्न सञ्चार समस्याहरू थिए जहाँ बुकिङहरू रद्द भएका थिए,’ कोमेनेन्सियाले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए ।

७८ वर्षको उमेरमा विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा जेठो प्रशिक्षक बनेका एड्भोकाट खेल सुरु हुनुअघि भावुक क्षणले गर्दा आफ्ना आँखाबाट आँसु पुछ्‌दै गरेको देखिएका थिए । खेलपछि एड्भोकाटले भने, ‘यो ७–१ को नतिजा आए पनि हाम्रा फ्यानहरूको खुसी र उत्साह उत्कृष्ट थियो । यो कुनै अपमान होइन, हामी अझै पनि गर्व गर्न सक्छौँ । हाम्रा अझै दुई खेल बाँकी छन् र ती खेलहरूको नतिजा फरक हुन सक्छ । खेलाडीहरू निराश हुने छैनन्, यस्तो खेलमा खेल्न पाउनु नै हाम्रा लागि ठूलो कुरा हो ।’

छनोट खेल्न थालेको १२ वर्षमै विश्वकपमा

कुरासाओ फिफा विश्वकपमा खेल्ने सबैभन्दा सानो देश हो । छनोट चरणमा कुरासाओले ६ खेलमा ३ जित र ३ बराबरीको नतिजासहित १२ अंक जोडेको थियो । कोनकाकाफ छनोटको अन्तिम खेलमा जमैकासँग बराबरी खेलेसँगै कुरासाओले विश्वकपमा इन्ट्री गरेको हो । कुरासाओ छनोटअन्तर्गत तेस्रो चरणमा समूह ‘बी’ को विजेता बन्न सफल भयो ।

नेदरल्याण्ड्स एन्टिल्सको उत्तराधिकारीको रुपमा रहेको कुरासाओले सन् २०१४ को फिफा विश्वकप छनोटमा पहिलोपटक सहभागिता जनाएको थियो । सन् २०२२ को विश्वकप छनोटमा पानामासँग २–१ ले पराजित हुँदा कुरासाओ दोस्रो चरणबाट बाहिरिएको थियो । तर, यसपटक भने कुरासाओले मौका गुमाएन र विश्वकपमा छनोट हुन सफल भयो । विश्वकपको समूह ‘इ’ मा रहेको कुरासाओले समूह चरणको दोस्रो खेल इक्वेडर र तेस्रो खेल आइभरी कोस्टसँग खेल्नेछ ।

फुटबल इतिहास

सन् २०१० भन्दा अघि अरुबा, बोनेयर, साबा, सिन्ट इयुस्टाटियस र सिन्ट मार्टेन टापुहरू सबैलाई नेदरल्याण्ड्स एन्टिलेज राष्ट्रिय टोलीले प्रतिनिधित्व गर्थ्यो । उक्त विघटनपछि, कुरासाओले नेदरल्याण्ड्स एन्टिलेजको फिफा सदस्यता र १५१औँ वरीयतालाई आफ्नो नाममा लियो ।

कुरासाओले इतिहासकै पहिलो खेल १८ अगस्ट २०११ मा डोमिनिकन गणतन्त्रविरुद्ध खेलेको थियो । जसमा कुरासाओ १–० ले पराजित भएको थियो । कुरासाओको पहिलो जित ११ नोभेम्बर २०११ मा भयो । जहाँ अमेरिकी भर्जिन टापुलाई ३–० ले हराएको थियो ।

आयाक्स र बार्सिलोनाका पूर्व स्ट्राइकर प्याट्रिक क्लुइभर्टले २०१५ र २०१६ को बीचमा मुख्य प्रशिक्षक तथा २०२१ मा अन्तरिम प्रशिक्षकको रूपमा टोली सम्हालेका थिए । त्यस्तै, पीएसभी, रियल म्याड्रिड र चेल्सीका पूर्व प्रबन्धक गुस हिडिङ्क अगस्ट २०२० देखि सेप्टेम्बर २०२१ सम्म प्रशिक्षकका रूपमा रहेका थिए ।

नेदरल्याण्ड्सलाई तीन पटक प्रशिक्षकको रुपमा नेतृत्व गरिसकेका एड्भोकाटले कुरासाओको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कुरासाओलाई विश्वकपमा पुर्‍याएपछि उनले बिरामी छोरीको हेरचाह गर्न भन्दै राजीनामा दिएका थिए । छोरीको स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि उनी पुनः आफ्नो भूमिकामा फर्किएका हुन् ।

कुरासाओ फुटबल विश्वकप
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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रिखिराम जिसी
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