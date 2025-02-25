बलियो नेदरल्यान्ड्सलाई जापानको चुनौती

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- नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान १:४५ बजे अमेरिकाको डलास स्टेडियममा नेदरल्यान्ड्स र जापानबिच विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको खेल सुरु हुनेछ ।
- दुई टोलीबिच हालसम्म भएका तीन खेलमध्ये नेदरल्यान्ड्सले दुई खेल जितेको छ भने एक खेल बराबरीमा सकिएको छ ।
- जापानका मुख्य विङ्गर काओरु मितोमा र कप्तान वाटारु एन्डो चोटका कारण बाहिरिएका छन् भने डच गोलकिपर बार्ट भर्ब्रूगेन खेल्ने निश्चित छैन ।
३१ जेठ, काठमाडौं । नेदरल्यान्ड्स र जापानबिच फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘एफ’ अन्तर्गत मध्यराति निकै रोमाञ्चक र प्रतिक्षित खेल हुँदैछ ।
नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान १:४५ बजे (जुन १५) अमेरिकाको टेक्ससस्थित डलास स्टेडियममा यो खेल सुरु हुनेछ ।
समूहको शीर्ष स्थानका लागि यो भिडन्त दुवै टोलीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
हेड टु हेड
सिनियर अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल इतिहासमा यी दुई टोलीबीच हालसम्म केवल ३ पटक मात्र भेट भएको छ, जसमा जापानले नेदरल्यान्ड्सलाई अझैसम्म पराजित गर्न सकेको छैन । दुई खेल नेदरल्यान्ड्सले जित्दा एक खेल बराबरी भएको छ ।
सन् २०१० को विश्वकप समूह चरणमा नेदरल्यान्ड्सले वेस्ले स्नाइडरको निर्णायक गोलको मद्दतले जापानलाई १-० ले हराएको थियो । उनीहरूबिचको पछिल्लो भेट सन् २०१३ को मैत्रीपूर्ण खेलमा भएको थियो, जुन २-२ को बराबरीमा सकिएको थियो ।
पछिल्ला नतिजा
युरोपेली छनोट प्रतियोगितामा अपराजित रहँदै विश्वकप यात्रा तय गरेको नेदरल्यान्ड्सले पछिल्ला ५ खेलहरूमा मिश्रित प्रदर्शन गरेको छ । टोलीले आफ्ना अभ्यास खेलहरूमा अल्जेरियासँग हार बेहोरेको थियो भने उज्बेकिस्तानविरुद्ध कठिन जित निकालेको थियो । रक्षात्मक रूपमा नेदरल्यान्ड्सले आफ्ना पछिल्ला ४ खेलहरूमा लगातार १-१ गोल बेहोरेको छ ।
एसियाली छनोटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ३ खेल अगावै विश्वकपमा स्थान सुरक्षित गरेको जापान उच्च मनोबलमा छ । पछिल्लो समय जापानले मैत्रीपूर्ण खेलमा इङ्गल्यान्डलाई पहिलो पटक पराजित गर्दै ऐतिहासिक नतिजा निकालेको थियो । जापानको बलियो पक्ष उसको क्लिन सिट हो, जहाँ टोलीले आफ्ना पछिल्ला ५ जितहरूमा एक गोल पनि बेहोरेको छैन ।
रणनीतिक अवस्था
नेदरल्यान्ड्स (४-२-३-१): मुख्य प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानको नेतृत्वमा टोलीले भर्जिल भान डाइकको कप्तानीमा बलियो ब्याकलाइन उतार्नेछ । मिडफिल्डमा फ्रेन्की डे जोङ र रायन ग्राभेनबर्चले खेल नियन्त्रण गर्नेछन् भने आक्रमणको जिम्मेवारी मेम्फिस डिपाए र कोडी गाक्पोमाथि रहनेछ । गोलकिपर बार्ट भर्ब्रूगेनको कम्मरको चोटका कारण खेल्ने सम्भावना अझै निश्चित छैन ।
जापान (३-४-२-१): प्रशिक्षक हाजिमे मोरियासुको यो आधुनिक फर्मेसन ट्रान्जिसन र काउन्टर अट्याकमा निकै खतरनाक मानिन्छ । टोलीका मुख्य विङ्गर काओरु मितोमा ह्यामस्ट्रिङ चोटका कारण बाहिरिनु र कप्तान वाटारु एन्डो पनि खुट्टाको चोटका कारण टोलीमा नहुनु जापानका लागि ठुलो धक्का हो । यद्यपी, ताकेफुसा कुबो र आयासे उएडा जस्ता खेलाडीहरू डच डिफेन्सलाई चुनौती दिन तयार छन् ।
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