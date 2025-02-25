साउदी अरेबिया भर्सेस् उरुग्वे : म्याच प्रिभ्यू र प्लेयर्स टु वाच

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- थिथा विश्वकप ठ०२५ को समूह 'ँच' अन्तर्गत मियामी स्टेडियममा साउदी अरेथिया र उरुग्वे थिड्दैछन् ।
- यी दुई योलीथीच यसअघि सन् २०१५ को विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा हुँदा उरुग्वेले साउदी अरेथियालाई १–० ले पराजित गरेको थियो ।
- उरुग्वेका नयाँ कप्तान थेडेरिको थाल्थेर्डे र साउदीका कप्तान सालेम अल–दावसार्स यस खेलका मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेका छन् ।
१ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘एच’ अन्तर्गत फ्लोरिडास्थित मियामी स्टेडियममा एसियाली पावरहाउस साउदी अरेबिया र दुई पटकको विश्व विजेता दक्षिण अमेरिकी टोली उरुग्वे भिड्दैछन् ।
सन् २०२२ को विश्वकपमा अर्जेन्टिनालाई २-१ ले हराएर सनसनी मच्चाएको साउदी टोली यसपटक नयाँ प्रशिक्षक जर्जियोस डोनिसको नेतृत्वमा मैदान उत्रँदैछ ।
अर्कोतर्फ, लुइस सुआरेज र एडिन्सन काभानीको सुनौलो युगको अन्त्यपछि आक्रामक प्रशिक्षक मार्सेलो बिएल्साको ‘ट्याक्टिकल क्रान्ति’ का साथ नयाँ पुस्ताको उरुग्वे सुखद सुरुवात गर्ने रणनीतिका साथ तयार छ ।
हेड-टु-हेड
विश्वकपको इतिहासमा यी दुई टोलीबीचको यो दोस्रो भिडन्त हो । यसअघि सन् २०१८ को रसिया विश्वकपको समूह चरणमा उरुग्वेले साउदी अरेबियालाई १-० ले पराजित गरेको थियो, जसमा लुइस सुआरेजले निर्णायक गोल गरेका थिए ।
समग्र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल इतिहास हेर्ने हो भने यी दुई टोली हालसम्म ३ पटक आमनेसामने भएका छन् । जसमा उरुग्वेले १ खेल जितेको छ भने बाँकी २ मैत्रीपूर्ण खेलहरू बराबरीमा सकिएका छन् ।
साउदी अरेबिया दक्षिण अमेरिकी देशहरू विरुद्ध सधैं जुझारू देखिने गरेको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण कतारमा अर्जेन्टिना विरुद्धको ऐतिहासिक जित हो ।
उरुग्वे भने एसियाली टोलीहरू विरुद्ध आफ्नो बलियो शारीरिक र रक्षात्मक खेलका लागि चिनिन्छ ।
प्लेयर्स टु वाच
साउदी अरेबिया
सालेम अल-दावसारी (फरवार्ड) : साउदी अरेबियाका कप्तान तथा टोलीका सबैभन्दा ठूला आक्रामक सुपरस्टार सालेम अल-दावसारी घरेलु क्लब अल हिलालका मुख्य विङ्गर हुन् । ३४ वर्षीय अल-दावसारी कतार विश्वकप २०२२ मा अर्जेन्टिना विरुद्धको ऐतिहासिक जितमा विष्फोटक निर्णायक गोल गरेपछि विश्वभर चर्चित भएका थिए । साउदी टोलीको सिर्जनशीलता र आक्रमणको मुख्य मेरुदण्ड मानिने अल-दावसारीसँग मैदानको बायाँ विङ्ग्सबाट गति बढाउँदै भित्र चिरेर छिर्ने र कठिन परिस्थितिमा पनि गोल निकाल्ने अचुक क्षमता छ, जुन उरुग्वेको डिफेन्सका लागि मुख्य चुनौती बन्नेछ ।
सौद अब्दुलहामिद (डिफेन्डर) : इटालीको प्रसिद्ध सिरिए ए क्लब एएस रोमाबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने सौद अब्दुलहामिद साउदी अरेबियाका सबैभन्दा प्रतिभावान र तीव्र गतिका राइट-ब्याक हुन्। युरोपेली उच्च तहको फुटबलको अनुभव बोकेका २६ वर्षीय अब्दुलहामिद आधुनिक फुटबलका आधुनिक विङ्ग-ब्याक हुन्, जसले डिफेन्समा विपक्षीका विङ्गरहरूलाई रोक्नुका साथै दायाँ भागबाट तीव्र गतिमा ओभरल्याप गर्दै फरवार्डहरूका लागि सटिक क्रस निकाल्छन् । उरुग्वेका विष्फोटक फरवार्डहरूलाई पेनाल्टी बक्स नजिक रोक्न मैदानमा उनको उपस्थिति सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहनेछ ।
मुसाब अल-जुवाइर (मिडफिल्डर) : साउदी प्रो लिगको अल कादसिया क्लबमा आबद्ध २२ वर्षीय युवा मिडफिल्ड सनसनी मुसाब अल-जुवाइर यस विश्वकप टोलीका सबैभन्दा कान्छा र प्रतिभाशाली खेलाडी हुन् । प्रशिक्षक जर्जियोस डोनिसले साउदी मिडफिल्डको नयाँ कमाण्डरका रूपमा विश्वास गरेका अल-जुवाइरसँग मैदानको मध्यभागमा बल खोस्ने, खेलको गति नियन्त्रण गर्ने र लामो दुरीबाट अचुक प्रहार गर्ने गज्जबको कला छ । उरुग्वेको विश्वस्तरीय मिडफिल्ड विरुद्ध साउदी टोलीको सन्तुलन कायम राख्न यी युवा स्टारको प्रदर्शन निर्णायक साबित हुन सक्छ ।
उरुग्वे
फेडेरिको भाल्भेर्डे (मिडफिल्डर) : उरुग्वेका नयाँ कप्तान तथा विश्व फुटबलकै उत्कृष्ट मिडफिल्डरमध्येका एक फेडेरिको भाल्भेर्डे स्पेनिस जायन्ट रियल मड्रिडका मुख्य मेरुदण्ड हुन्, जहाँ उनले हालै पुनः च्याम्पियन्स लिग र ला लिगाको उपाधि जितेका छन् । प्रशिक्षक मार्सेलो बिएल्साको रणनीतिक संरचनाका सबैभन्दा बलिया खम्बा भाल्भेर्डे अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति र ‘बक्स-टु-बक्स’ कुद्न सक्ने ऊर्जाका लागि चिनिन्छन् । मैदानको मध्यभागबाट खेल नियन्त्रण गर्ने र लामो दुरीबाट शक्तिशाली प्रहारमार्फत गोल निकाल्ने बीसीजी शैली साउदी टोलीका लागि खेलभरि नै सबैभन्दा ठूलो खतरा बन्ने निश्चित छ ।
डार्विन नुनेज (स्ट्राइकर) : उरुग्वेको आक्रामक पङ्क्तिका मुख्य गोल मेसिन डार्विन नुनेज हाल साउदी प्रो लिगको शक्तिशाली क्लब अल हिलालमा आबद्ध छन्, जसका कारण उनी साउदी डिफेन्डरहरूको कमजोरी र खेल शैलीबारे पूर्ण जानकार छन् । विश्वकप छनोट खेलहरूमा उरुग्वेका लागि सानदार गोलको वर्षा गर्दै उच्च फर्ममा रहेका २६ वर्षीय नुनेजसँग अविश्वसनीय गति, बलियो शारीरिक सन्तुलन र एरियल एबिलिटी छ । लुइस सुआरेजको सन्यासपछि टोलीको मुख्य नम्बर ९ सम्हालेका नुनेजको फिनिसिङ क्षमता साउदी डिफेन्स तोड्न उरुग्वेको प्रमुख हतियार हुनेछ ।
रोनाल्ड अराउजो (डिफेन्डर) : स्पेनिस क्लब एफसी बार्सिलोनाका मुख्य सेन्टर-ब्याक रोनाल्ड आराउजो उरुग्वेको रक्षापङ्क्तिका कडा चट्टान हुन् । विश्वकै सबैभन्दा आक्रामक र शक्तिशाली डिफेन्डरमध्ये एक मानिने २७ वर्षीय आराउजो आफ्नो कडा ट्याकल, उत्कृष्ट गति र वान-अन-वान कलाका लागि माहिर छन् । साउदी अरेबियाका विष्फोटक फरवार्ड सालेम अल-दावसारीलाई पेनाल्टी बक्सभित्र छिर्न नदिने र उरुग्वेको गोलपोस्ट सुरक्षित राख्ने मुख्य जिम्मेवारी आराउजोकै काँधमा हुनेछ ।
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