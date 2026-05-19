‘लालीबजार’ को कमाइ ९ करोड नाघ्यो : मितज्यू, रोल नं. १, काजीको कति छ ?

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- चलचित्र विकास बोर्डका अनुसार नेपाली चलचित्र ‘लालीबजार’ले घरेलु बक्सअफिसमा ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाइ गरेको छ ।
- यो चलचित्रलाई हालसम्म ३ लाख ११ हजार ४०३ जनाले हेरेका छन् भने विदेश र डिजिटल अधिकारसहित यसको कमाइ १० करोड नाघेको छ ।
- घरेलु बक्सअफिसमा चलचित्र ‘रोल नम्बर १’ ले १ करोड ३५ लाख र ‘मितज्यू’ले १ करोड ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ग्रस कमाएका छन् ।
काठमाडौं । सोसल ड्रामा फिल्म ‘लालीबजार’को देशब्यापी कमाइ घरेलु बक्सअफिसमा ९ करोड नाघेको छ । चलचित्र विकास बोर्डका अनुसार आइतबारसम्म यसको कलेक्सन ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ ग्रस छ ।
सोही अवधिसम्म यो फिल्मलाई ३ लाख ११ हजार ४०३ जनाले हेरेका छन् । यो कमाइसँगै षट्कोण आर्ट्सको यो फिल्म लगानी उठाएर पनि नाफामा छ । फिल्मको डिजिटल र विदेश राइट जोड्दा कलेक्सन १० करोड रुपैयाँ ग्रसभन्दा धेरै पुगेको छ ।
अन्य फिल्मले कति कमाए ?
टेरिया मगर अभिनित फिल्म ‘मितज्यू’ले आइतबारसम्म १ करोड ३२ लाख ५३ हजार ३४२ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । आइतबारसम्म यो फिल्मलाई ४६ हजार १५४ जनाले हेरेका छन् ।
‘रोल नम्बर १’ ले १ करोड ३५ लाख १५ हजार ९९३ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यसलाई ४७ हजार १५१ जनाले हेरेका छन् ।
विपिन कार्की स्टारर ‘काजी’ले ४४ लाख ४८ हजार ६० रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । सोही अवधिसम्म यसलाई १४ हजार ३२४ जनाले हेरेका छन् ।
‘लाइफ ड्यामेज’ले ३४ लाख ६६ हजार २९० रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । सोही अवधिसम्म यसलाई ११ हजार ३७१ जनाले हेरेका छन् ।
‘कुम्भ’ले ३ लाख ९१ हजार १० रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । सोही अवधिसम्म यो फिल्मलाई १६७९ जनाले हेरेका छन् ।
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