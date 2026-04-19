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गण्डकीको बजेटमा पर्यटन, कृषि र औद्योगिकरणलाई प्राथमिकता

उनले बजेटमा पर्यटन, कृषि र औद्योगिकरणलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १ गते १६:५०

१ असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट भाषण सुरू भएको छ । अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनले आगामी आर्थिक वार्षिक बजेट संसद्‌मा पेस गरिरहेका छन् ।

उनले बजेटमा पर्यटन, कृषि र औद्योगिकरणलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।

उनले घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ, खाँजा खेतीबारे अनुसन्धान गर्नेबारे आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताए । त्यस्तै गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनका लागि संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने उनले बताए ।

उनले धौवादी फलाम खानीबारे सञ्चालनका विषयमा संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने र प्रदेश सरकारले यसका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।

उनले मनास्लु, अन्नपूर्ण र धौलागिरी पर्यटकीय नयाँ पदमार्ग अध्ययन गरिने र यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

गण्डकी बजेट
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