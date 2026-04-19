विश्वप्रकाशले सिटौलासँग सोधे : सात बुँदे प्रस्तावप्रति तपाईंहरूको धारणा के हो ?

२ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सात बुँदेप्रति संस्थापनइतरको धारणा आउनुपर्ने बताएका छन् ।
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग मंगलबार विहानको भेटमा उक्त प्रसंग उपसभापति शर्माले निकालेका हुन् ।
उपसभापति शर्माको काका वितेको आज पाँच दिन हुँदा झापामा रहेका सिटौला समवेदना दिन पुगेका थिए । त्यही समय शर्मा र सिटौला वीचमा १० देखि १५ मिनेटसम्म कुरा भएको झापाका कांग्रेस नेताहरूले जानकारी गराएका छन् ।
१६ जेठमा पूर्व कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र गत आइतबार पाँच नेताहरूलाई सहमतिका लागि पठाइएको सात बुँदे प्रस्तावमा संस्थापनइतरबाट जवाफ नआएको उपसभापति शर्माले सिटौलासँग बताएका थिए ।
संस्थापनइतरका नेताहरू एक ठाउँमा बसेर त्यस सम्बन्धमा एउटा धारणा बनाउन समेत शर्माले सिटौलासँग आग्रह गरेका थिए ।
सिटौलासँग राखेको प्रसंग सुनाउँदै झापाका एक नेताले शर्माको बोली उद्धृत गर्दै भने, ‘हाम्रो धारणा सभापति गगन मार्फत आउँछ । तपाईंहरूले बनाएको धारणा बाहिर ल्याउने को हो ? सात बुँदे ठिक वा बेठिक भन्ने व्यक्ति तपाईंहरूबाट को हो ? आधिकारिक धारणा ल्याउने व्यक्ति यो हो भनेर हामीले कसलाई चिन्ने ?’
सभापति र उपसभापति नै सहमतिका लागि सात बुँदे प्रस्ताव पठाउने, भेट्न जाने, वार्ता गर्ने लगायतका कार्य गरेको जानकारी शर्माले सिटौलालाई गराएका थिए ।
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