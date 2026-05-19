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वास्तविक सुकुमवासी पहिचान नगरी डोजर आतंक मच्चाइयो : केसी

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३ गते १३:१२

३ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान नगरी सरकारले डोजर आतंक मच्चाएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले सरकारको पछिल्लो कदमले सुकुमवासीहरूमा त्रास सिर्जना गरेको र उनीहरूको संवैधानिक अधिकार हनन् भएको बताए ।

सांसद केसीले नदी किनार, वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने सरकारको सुरुवाती प्रयास साहसिक देखिए पनि अहिले त्यो दुस्साहसमा परिणत भएको टिप्पणी गरे ।

सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा वास्तविक सुकुमवासीहरू भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको र बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ थियो ।

केसीले सुकुमवासी विस्थापनको क्रममा भएका दुःखद् घटनाहरूको विवरण प्रस्तुत गरे । उनकाअनुसार विस्थापनको तनावका कारण इन्द्रबहादुर राईले बागमतीमा हाम फालेको, १७ वर्षीय रविन तामाङले आत्महत्या गरेको र शान्तिनगरमा रवि तामाङकी श्रीमतीको हृदयघातका कारण मृत्यु भएको छ ।

त्यस्तै, कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा भोजराज दर्जीको मृत्यु भएको घटनाले स्थिति भयावह बनेको उनले बताए ।

सांसद केसीले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र विभिन्न मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले समेत यस विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

अर्जुननरसिंह केसी डोजर आतंक नेपाली काँग्रेस सुकुमवासी
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