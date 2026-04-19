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चिया निर्यात समस्या समाधान गर्न सरकारले गम्भीर पहल गरिरहेको छ : कृषिमन्त्री

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३ गते १४:१०

३ असार, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले भारतसँग चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधान लागि सरकारले गम्भीर भएर पहल गरिरहेको बताएकी छन् ।

बुधबार आफनो मन्त्रालयको सम्बन्धमा विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उक्त समस्या समाधानका लागि प्राविधिक तथा कूटनीतिक पहल गरिएको र त्यो सकारात्मक दिशातिर गइरहेको बताइन् ।

विगत ३ दिन यता इलामलगायत देशभरिका चिया उद्योगीहरूले चिया निर्यातमा समस्या देखिएपछि आफनो उद्योग बन्द गरेका छन । मन्त्री चौधरीले चियाको निर्यातमा सहजीकरण गर्न सरकार लागि परेको बताइन् ।

उनले भनिन्,‘विगतमा जस्तै चिया निर्यात सहजीकरण गर्न चिया उद्योगीहरुका समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रालयको गम्भिर भएर पहल गरिराखेको छ । र यस विषयमा प्राविधिक तथा कूटनीतिक रूपमा आवश्यक पहल गरिएको र छलफल सकारात्मक दिशातिर गइराखेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

मन्त्री चौधरीले सरकारले बनाएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिन् ।

गीता चौधरी चिया निर्यात
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