काठमाडौंको बजेट प्राथमिकता : प्रदूषण न्यूनीकरण, व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात

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- काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यबाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।
- प्रस्तुत बजेटमा प्रदूषण न्यूनीकरण, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, शिक्षा सुधार र एक वडा एक उद्यम कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
४ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का को बजेटमा प्रदूषण न्यूनीकरण र व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ ।
बिहीबार कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोलले महानगरपालिकाको २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी छिन् । बजेट भाषणका क्रममा उनले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको बताइन् ।
‘फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन, शहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रको क्षमता वृद्धि, एक वडा एक उद्यम कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गरी रोजगारी र आय वृद्धिलाई उच्च प्राथामिकतामा राखिएको छ,’ प्रस्तावित बजेटमा भनिएको छ, ‘त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र प्रदूषण कम गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्त्व बोकेका मठ, मन्दिर, बहाल, पोखरी, हिटी, वहाः वही, ननी लगायतका सम्पदास्थलको संरक्षण कार्य एवम् मूर्त तथा अमूर्त संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा समेत आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।’
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