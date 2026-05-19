रौतहटमा ट्याक्टरको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार एक जनाको मृत्यु

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- रौतहटको गढीमाई नगरपालिका–२ समनपुरमा ट्याक्टरको ठक्करबाट मोटरसाइकल सवार ६० वर्षीय रामानन्द महराको मृत्यु भएको छ ।
- दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका महराको वीरगञ्ज उपचारका लागि लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो ।
- प्रहरीले ट्याक्टर चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने फरार रहेका मोटरसाइकल चालकको खोजी गरिरहेको छ ।
४ असार, काठमाडौं । रौतहटमा ट्याक्टरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
गढीमाई नगरपालिका–२ समनपुर बजारस्थित सडकमा ना.३ त २३३७ नम्बरको ट्याक्टरले प्र.२–०३–००२ प ९८२ नम्बरको मोटरसाइकललाई बिहीबार दिउँसो ठक्कर दिएको थियो ।
उक्त दुर्घटनामा परेर मोटरसाइकलमा सवार सोही नगरपालिका–४ सुन्दरपुर बस्ने ६० वर्षीय रामानन्द महराको मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जनाएको छ ।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको वेटर नेपाल हस्पिटल गरूडा हुँदै थप उपचारको लागि वीरंगजतर्फ लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो ।
प्रहरीले ट्याक्टर चालकलाई नियन्त्रणमा लिई हाल फरार मोटरसाइकल चालकको खोजी गरिरहेको छ ।
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