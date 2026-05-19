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स्रोत नखुलेको ३२ लाख रुपैयाँसहित भारतबाट आइरहेका दुई जना पक्राउ

चेकजाँचका क्रममा उनीहरूको साथबाट एक हजारका दुई हजार ५०० थान, ५०० का एक हजार ३०० थान, १०० का ५०० थान नोट फेला परेको प्रहरीले भनेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ४ गते १९:३९

४ असार, काठमाडौं । प्रहरीले स्रोत नखुलेको ३२ लाख नगद बोकेर भारतबाट नेपाल आइरहेका दुई जना प्रहरीले सर्लाहीबाट पक्राउ गरेको छ । सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका– १० स्थित झिम पुल नजिकैबाट ती दुई जना पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा सर्लाही रामनगर गाउँपालिका– ३ का २८ वर्षीय गुडुकुमार यादव र २४ वर्षीय रुपेशकुमार यादव छन् ।

उनीहरू भारतबाट मोटरसाइलकमा नेपालतर्फ आउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले शंका लागेपछि उनीहरूलाई चेकजाँच गर्ने क्रममा त्यो रकम फेला परेको जनाएको छ ।

चेकजाँचका क्रममा उनीहरूको साथबाट एक हजारका दुई हजार ५०० थान, ५०० का एक हजार ३०० थान, १०० का ५०० थान नोट फेला परेको प्रहरीले भनेको छ ।

पक्राउ परेका दुवै जना व्यक्ति, रकम र मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको सर्लाही प्रहरीले जनाएको छ ।

रुपैयाँसहित पक्राउ
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