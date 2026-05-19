ऋण आउँछ भन्ने लिखित प्रतिबद्धता नभएसम्म अर्थमन्त्रीले बजेटमा फुक्दैनन् : वाग्ले

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- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैदेशिक ऋण लिने विषय हरेक पटक संसदबाट अनुमोदन गराउन व्यवहारिक नहुने बताएका छन् ।
- उनले ऋण आउँछ भन्ने लिखित प्रतिबद्धता नभएसम्म बजेटमा कुनै पनि अर्थमन्त्रीले नफुक्ने भन्दै ऋण परिचालन गर्ने विषय बजेटमै स्पष्ट राखिने उल्लेख गरे ।
- उनले ऋण सहयोग लिँदा देशको हितमा हुने शर्तमा मात्रै लिने गरिएको र यसको म्यान्डेट संसद्ले कार्यपालिकालाई दिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
१४ असार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैदेशिक ऋण लिने विषय हरेक पटक संसदबाट अनुमोदन गराउन व्यवहारिक नहुने बताएका छन् ।
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकबारे प्रतिनिधि सभामा जारी छलफलमा उठेका विषयबारे जवाफ दिँदै डा. वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयले ऋण परिचालन गर्ने विषय बजेटमा स्पष्ट राखिने भन्दै हरेक पटक अनुमोदन गराउन नपर्ने बताए ।
उनले ऋण आउँछ भन्ने लिखित प्रतिबद्धता नभएसम्म बजेटमा कुनै पनि अर्थमन्त्रीले ‘नफुक्ने’ बताए । उनले भने, सम्झौता नभइसकेका अथवा, ऋण आउँछ भन्ने लिखित प्रतिबद्धता नभइकन प्राय अर्थमन्त्रीहरुले बजेटमा फुक्दैनन् यो कुरा ।’
यस पटक आफूले वैदेशिक अनुदान ६१ अर्ब र वैदेशिक ऋण २४७ अर्बको लक्ष्य राख्दा लिखित प्रतिबद्धताका आधारमा गरेको दाबी उनले गरे । यसको म्यान्डेट संसदले कार्यपालिकालाई दिएको समेत उनले बताए । ऋण सहयोग लिँदा देशको हितमा हुने शर्तमै लिने गरिएको उनको भनाइ छ ।
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