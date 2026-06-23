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नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक संघको अध्यक्षमा डा. होम प्रसाद अधिकारी

२०८३ असार १४ गते १५:३३ २०८३ असार १४ गते १५:३३

अनलाइनखबर

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नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक संघको अध्यक्षमा डा. होम प्रसाद अधिकारी

१४ असार, काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक संघको अध्यक्षमा डा. होम प्रसाद अधिकारी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न संघको दोस्रो महाधिवेशनले अधिकारीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो ।

कार्यसमितिमा निवर्तमान अध्यक्ष महेन्द्रराज भुसाल पनि रहनेछन् । यस्तै, संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विक्रम अधिकारी निर्वाचित भएका छन् ।

निर्वाचित हुने उपाध्यहरूमा इन्दु नेपाल योञ्जन(कोशी), अभिषेक रोशन (मधेस), अरूण कोइराला(बागमती), हेमन्त श्रेष्ठ(गण्डकी), देभेश करण(लुम्बिनी), भक्तबहादुर शाही (लुम्बिनी) र कृष्णराज ढुंगाना(सुदूर–पश्चिम) रहेका छन् ।

महासचिवमा छम बहादुर अधिकारी, सचिवमा समीर शर्मा र कोषाध्यक्षमा रोजिका प्रधान निर्वाचत भएका छन् ।

यसैगरी, सदस्यहरूमा क्षितिज खतिवडा, श्रेयशध्वज जोशी, लवेन्द्र कुँवर, प्रकृति आचार्य, जगतलक्ष्मी सुजाखु, हेमकुमार बिडारी, रोशन अधिकारी र विशाल लामिछाने रहेका छन् ।

नयाँ कार्यसमितिको कर्यकाल ३ वर्षको हुनेछ ।

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आयुर्वेद
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एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
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