१४ असार, काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक संघको अध्यक्षमा डा. होम प्रसाद अधिकारी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न संघको दोस्रो महाधिवेशनले अधिकारीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो ।
कार्यसमितिमा निवर्तमान अध्यक्ष महेन्द्रराज भुसाल पनि रहनेछन् । यस्तै, संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विक्रम अधिकारी निर्वाचित भएका छन् ।
निर्वाचित हुने उपाध्यहरूमा इन्दु नेपाल योञ्जन(कोशी), अभिषेक रोशन (मधेस), अरूण कोइराला(बागमती), हेमन्त श्रेष्ठ(गण्डकी), देभेश करण(लुम्बिनी), भक्तबहादुर शाही (लुम्बिनी) र कृष्णराज ढुंगाना(सुदूर–पश्चिम) रहेका छन् ।
महासचिवमा छम बहादुर अधिकारी, सचिवमा समीर शर्मा र कोषाध्यक्षमा रोजिका प्रधान निर्वाचत भएका छन् ।
यसैगरी, सदस्यहरूमा क्षितिज खतिवडा, श्रेयशध्वज जोशी, लवेन्द्र कुँवर, प्रकृति आचार्य, जगतलक्ष्मी सुजाखु, हेमकुमार बिडारी, रोशन अधिकारी र विशाल लामिछाने रहेका छन् ।
नयाँ कार्यसमितिको कर्यकाल ३ वर्षको हुनेछ ।
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