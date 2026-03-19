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पाँचथरका फाँटमा पहेंलपुर चैते धान (तस्वीरहरू)

विगत वर्षमा गएको बाढी–पहिरोले तटीय क्षेत्रका खेत बगाउनुका साथै सिंचाइ कुलोसमेत भत्किएका कारण यस वर्ष चैते धान खेती घटेको कृषि ज्ञान केन्द्र पाँचथरका बाली संरक्षण अधिकृत केशरबहादुर मंरातीले बताए ।

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गिरिराज बाँस्कोटा गिरिराज बाँस्कोटा
२०८३ असार १४ गते १८:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पाँचथरका औल क्षेत्रका फाँटमा चैते धान पाकेर पहेंलपुर भएपछि किसानहरू धान भित्र्याउने चटारोमा जुटेका छन् ।
  • बाढी–पहिरोका कारण सिंचाइ कुलो भत्किँदा र जग्गा बग्दा यस वर्ष जिल्लामा चैते धान खेतीको क्षेत्रफल ४ हेक्टरले घटेको छ ।
  • कृषि ज्ञान केन्द्र पाँचथरका बाली संरक्षण अधिकृत केशरबहादुर मंरातीका अनुसार अहिले २ हजार १३२ हेक्टर जमिनमा मात्र चैते धान खेती गरिएको छ ।

१४ असार, पाँचथर । पाँचथरको औल क्षेत्रका फाँटमा यतिबेला चैते धान पाकेर पहेंलपुर भएको छ । किसानले कतै–कतै धान भित्र्याउन सुरु गरिसकेका छन् भने कतै धान काट्ने तयारी गर्दैछन् ।

वर्षमा दुई पल्ट बाली हुने ठाउँका खेतहरूमा चैते धान खेती हुने गर्छ । खोला छेउ, पानी पुग्ने औलका क्षेत्रमा चैते धान लगाइन्छ । चैतमा रोपिएको धान थन्क्याएर असार अन्तिमदेखि साउनसम्म फेरि धान रोपाइँ हुन्छ ।

विगत वर्षमा गएको बाढी–पहिरोले तटीय क्षेत्रका खेत बगाउनुका साथै सिंचाइ कुलोसमेत भत्किएका कारण यस वर्ष चैते धान खेती घटेको कृषि ज्ञान केन्द्र पाँचथरका बाली संरक्षण अधिकृत केशरबहादुर मंरातीले बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा धान खेतीको क्षेत्रफल घटेको उनले बताए । उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा ४ हेक्टर जमिनमा चैते धान खेती घटेको छ ।

अहिले २ हजार १३२ हेक्टर क्षेत्रमा चैते धान खेती भएको छ । फिदिम, हिलिहाङ, तुम्बेवा, मिक्लाजुङमा बढी मात्रमा चैते धान खेती हुने गरेको छ ।

चैते धान पाँचथर
लेखक
गिरिराज बाँस्कोटा

बाँस्कोटा अनलाइनखबरका पाँचथर संवाददाता हुन् ।

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