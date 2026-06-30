गाक्पोको गोलमा नेदरल्यान्ड्सलाई अग्रता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत मोरक्कोविरुद्धको खेलमा कोडी गाक्पोले ७२औं मिनेटमा गोल गर्दै नेदरल्यान्ड्सलाई अग्रता दिलाएका छन्।
- मेक्सिकोको मोन्टेरे स्टेडियममा भइरहेको खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो।
१६ असार, काठमाडौं । कोडी गाक्पोको गोलमा नेदरल्यान्ड्सले फिफा विश्वकप २०२६ मा मोरक्को विरुद्ध अग्रता लिएको छ ।
मेक्सिकोको मोन्टेरे स्टेडियममा भइरहेको खेलमा गाक्पोले ७२औं मिनेटमा गोल गरेका हुन् । उनको क्राईसेन्सियो समरभिलको पासमा गोल गरेका हुन् ।
पहिलो हाफमा दुवै टोलीले गोल गर्न नसक्दा गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4