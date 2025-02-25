फिफा विश्वकपबाट बाहिरिएपछि नेदरल्यान्ड्सका प्रशिक्षक कोम्यानले दिए राजीनामा

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- फिफा विश्वकप २०२६ को राउन्ड अफ ३२ बाट बाहिरिएपछि नेदरल्यान्ड्सका मुख्य प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
- पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित भएपछि डच खेलाडीहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमा भएको जातीय विभेद र घृणायुक्त टिप्पणीपछि कोम्यानले यो निर्णय लिएका हुन् ।
- नेदरल्यान्ड्स फुटबल संघले खेलाडीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाउने र यसलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा हेरिने जनाएको छ ।
१७ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को राउन्ड अफ ३२ बाट बाहिरिएपछि नेदरल्यान्ड्सका मुख्य प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
मोरक्कोसँग पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित भएपछि डच टोलीका तीन खेलाडीमाथि सामाजिक सञ्जालमा जातीय तथा घृणायुक्त टिप्पणी भएको घटनापछि यो निर्णय आएको हो ।
मोन्टेरेमा भएको खेल निर्धारित र अतिरिक्त समयसम्म १–१ को बराबरीमा सकिएपछि भएको पेनाल्टी सुटआउटमा जस्टिन क्लुइभर्ट, क्विन्टेन टिम्बर र क्राइसेन्सियो समरभिलले पेनाल्टी गोल गर्न सकेनन् । त्यसपछि उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा जातीय विभेद, घृणायुक्त र अपमानजनक टिप्पणीको सिकार बनेका थिए ।
६३ वर्षीय कोम्यानले नेदरल्यान्ड्सको प्रशिक्षकका रूपमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल पनि टुंग्याएका हुन् । इन्स्टाग्राममार्फत उनले विश्वकपमा इतिहास रच्ने सपना पूरा हुन नसकेको भन्दै आफू सबैभन्दा बढी निराश भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले पछिल्ला केही वर्षले फुटबलभन्दा जीवनका अन्य पक्ष महत्वपूर्ण हुने महसुस गराएको पनि बताएका छन् । उनकी पत्नी बार्टिना कोम्यान स्तन क्यान्सरसँग संघर्ष गरिरहेकी छन् ।
यता, नेदरल्यान्ड्स फुटबल संघ (केएनभीबी) ले खेलाडीमाथि जातीय दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाउने जनाएको छ । संघले यस्ता टिप्पणीहरूलाई ‘अत्यन्तै घृणित’ भन्दै उजुरी परेपछि कानुनी टोलीले ती अभिव्यक्ति दण्डनीय अपराध भए/नभएको मूल्यांकन गर्ने र आवश्यक परे सरकारी अभियोजन कार्यालयमार्फत फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाइने जनाएको छ ।
यसअघि पनि सन् २०२१ को युरो कपको फाइनलमा पेनाल्टी गुमाएका इङ्ल्यान्डका मार्कस रासफोर्ड, बुकायो साका र जेडन सान्चोमाथि यस्तै जातीय दुर्व्यवहार भएको थियो । त्यस घटनामा दुई जनालाई जेल सजाय नै सुनाइएको थियो ।
केएनभीबीले फुटबलले विभिन्न समुदायका मानिसलाई एकताबद्ध गर्ने खेल भएकाले कुनै पनि प्रकारको विभेद फुटबलको मूल मूल्यविपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ ।
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