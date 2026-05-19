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- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी २३ असारदेखि मार्कीचोक–भरतपुर खण्डमा २२० केभी प्रसारण लाइनको विद्युत् परीक्षण सेवा सुरु गर्ने भएको छ ।
- आयोजना प्रमुख नारायण रेग्मीका अनुसार तनहुँको मार्कीचोकदेखि चितवनको आँपटारीसम्मको प्रसारण लाइनमा विद्युत् प्रवाह गरी प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ ।
- प्रसारण लाइन उच्च जोखिमयुक्त हुने भएकाले प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई टावर र संरचनाको नजिक नजान तथा विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
१७ असार, तनहुँ । मार्कीचोक–भरतपुर खण्डमा २३ असारदेखि विद्युत् परीक्षण सेवा सुरु हुने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत सो सेवा परीक्षणका रूपमा सुरु गर्न लागिएको हो ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आगामी २३३ असारदेखि उक्त प्रसारण लाइनमा २२० किलो भोल्ट क्षमताको विद्युत् प्रवाह गरी परीक्षण गरिने जनाएको छ ।
युरोपियन बैंकको ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर खण्डको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गर्ने उद्देश्यले तनहुँको मार्कीचोकस्थित न्यू मस्र्याङ्दी सबस्टेसनदेखि चितवनको आँपटारीस्थित न्यू भरतपुर सबस्टेसनसम्म २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् प्रवाह गरी परीक्षण गरिने आयोजना प्रमुख नारायण रेग्मीले जानकारी दिए ।
विद्युत् प्रवाह सुरु भएसँगै प्रसारण लाइन तथा त्यससँग सम्बन्धित संरचना उच्च जोखिमयुक्त हुने भएकाले सर्वसाधारणलाई विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।
प्राधिकरणले प्रसारण लाइनका टावरमा नचढ्न, कुनै वस्तुले नछुन, टावर वरपर अनावश्यक रूपमा नजान तथा चौपायलाई टावर नजिक चराउन वा छोड्न नदिन अनुरोध गरेको छ ।
प्रसारण लाइनको रुट तनहुँ, गोरखा र चितवन जिल्लाका विभिन्न क्षेत्र हुँदै गएको छ । तनहुँमा आँबुखैरेनी गाउँपालिका वडा नम्बर २, ३, ४ र ५, गोरखामा गोरखा नगरपालिका–१४ याङ्कोट क्षेत्र तथा चितवनमा भरतपुर महानगरपालिका–२९ अन्तर्गत जुगेडी, चौकीडाँडा क्षेत्र र इच्छाकामना गाउँपालिका–६ अन्तर्गत रिग्दीखोला क्षेत्र प्रसारण लाइनको प्रभाव क्षेत्रभित्र पर्नेछन् ।
मार्कीचोक–भरतपुर प्रसारण लाइन खण्डको ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनी पिङ्गाओ ग्रुप अफ कम्पनीले छनोट गरेको ‘सब– कन्ट्र्याक’बाट समयमै काम सम्पन्न गरी लाइन सञ्चालनमा ल्याउने अवस्था नदेखिएपछि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाले आफैँ ‘सब–कन्ट्र्याक’ लिएर निर्माण गरिएको हो ।
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