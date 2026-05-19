+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मार्कीचोक–भरतपुर खण्डमा २३ असारदेखि विद्युत् परीक्षण

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत सो सेवा परीक्षणका रूपमा सुरु गर्न लागिएको हो ।    

0Comments
Shares
रासस रासस
२०८३ असार १७ गते १६:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी २३ असारदेखि मार्कीचोक–भरतपुर खण्डमा २२० केभी प्रसारण लाइनको विद्युत् परीक्षण सेवा सुरु गर्ने भएको छ ।
  • आयोजना प्रमुख नारायण रेग्मीका अनुसार तनहुँको मार्कीचोकदेखि चितवनको आँपटारीसम्मको प्रसारण लाइनमा विद्युत् प्रवाह गरी प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ ।
  • प्रसारण लाइन उच्च जोखिमयुक्त हुने भएकाले प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई टावर र संरचनाको नजिक नजान तथा विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

१७ असार, तनहुँ । मार्कीचोक–भरतपुर खण्डमा २३ असारदेखि विद्युत् परीक्षण सेवा सुरु हुने भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत सो सेवा परीक्षणका रूपमा सुरु गर्न लागिएको हो ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आगामी २३३ असारदेखि उक्त प्रसारण लाइनमा २२० किलो भोल्ट क्षमताको विद्युत् प्रवाह गरी परीक्षण गरिने जनाएको छ ।

युरोपियन बैंकको ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर खण्डको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गर्ने उद्देश्यले तनहुँको मार्कीचोकस्थित न्यू मस्र्याङ्दी सबस्टेसनदेखि चितवनको आँपटारीस्थित न्यू भरतपुर सबस्टेसनसम्म २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् प्रवाह गरी परीक्षण गरिने आयोजना प्रमुख नारायण रेग्मीले जानकारी दिए ।

विद्युत् प्रवाह सुरु भएसँगै प्रसारण लाइन तथा त्यससँग सम्बन्धित संरचना उच्च जोखिमयुक्त हुने भएकाले सर्वसाधारणलाई विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।

प्राधिकरणले प्रसारण लाइनका टावरमा नचढ्न, कुनै वस्तुले नछुन, टावर वरपर अनावश्यक रूपमा नजान तथा चौपायलाई टावर नजिक चराउन वा छोड्न नदिन अनुरोध गरेको छ ।

प्रसारण लाइनको रुट तनहुँ, गोरखा र चितवन जिल्लाका विभिन्न क्षेत्र हुँदै गएको छ । तनहुँमा आँबुखैरेनी गाउँपालिका वडा नम्बर २, ३, ४ र ५, गोरखामा गोरखा नगरपालिका–१४ याङ्कोट क्षेत्र तथा चितवनमा भरतपुर महानगरपालिका–२९ अन्तर्गत जुगेडी, चौकीडाँडा क्षेत्र र इच्छाकामना गाउँपालिका–६ अन्तर्गत रिग्दीखोला क्षेत्र प्रसारण लाइनको प्रभाव क्षेत्रभित्र पर्नेछन् ।

मार्कीचोक–भरतपुर प्रसारण लाइन खण्डको ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनी पिङ्गाओ ग्रुप अफ कम्पनीले छनोट गरेको ‘सब– कन्ट्र्याक’बाट समयमै काम सम्पन्न गरी लाइन सञ्चालनमा ल्याउने अवस्था नदेखिएपछि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाले आफैँ ‘सब–कन्ट्र्याक’ लिएर निर्माण गरिएको हो ।

विद्युत् परीक्षण
लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ठेकेदारले काम नगर्दा मार्तडी–कोल्टी सडकको २० करोड रकम फिर्ता हुँदै

ठेकेदारले काम नगर्दा मार्तडी–कोल्टी सडकको २० करोड रकम फिर्ता हुँदै
के हो भ्यानिस मोड ? किन यो प्रयोग गरिन्छ ?

के हो भ्यानिस मोड ? किन यो प्रयोग गरिन्छ ?
मेचीनगरमा आगलागी, १६ लाख बराबरको क्षति   

मेचीनगरमा आगलागी, १६ लाख बराबरको क्षति   
क्यानडा र मेक्सिकोको पाइला पछ्याउँदै अमेरिका

क्यानडा र मेक्सिकोको पाइला पछ्याउँदै अमेरिका
टिभी शो ‘रअ’ को पहिलो सिजनको उपाधि लक्ष्मण र समृद्धलाई

टिभी शो ‘रअ’ को पहिलो सिजनको उपाधि लक्ष्मण र समृद्धलाई
युवराज ज्ञवालीको आरोप– सरकार मनपरी ढंगले अघि बढ्न खोज्यो

युवराज ज्ञवालीको आरोप– सरकार मनपरी ढंगले अघि बढ्न खोज्यो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान

जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान
सडकले निलेका जिन्दगीहरू

सडकले निलेका जिन्दगीहरू
अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी

अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी
महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो

महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो
मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?

मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?
एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित