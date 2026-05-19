सभामुख अर्यालसँग साउदी राजदूतको भेट   

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- सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत फाहद मोहम्मद ए. मनिखले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।
- सभामुख अर्यालले नेपाल र साउदी अरबको संसद्बीच सहकार्यका लागि नेपाल–साउदी अरब संसदीय मैत्री समूह गठन भएको जानकारी दिनुभयो।
- राजदूत मनिखले नेपाल र साउदीबीच श्रम, व्यापार, लगानी तथा पर्यटन क्षेत्रमा सम्बन्ध विस्तार गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
१७ असार, काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत फाहद मोहम्मद ए. मनिखले उहाँको कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।
त्यस अवसरमा सभामुख अर्यालले नेपालको सङ्घीय संसद् साउदी अरबको शुरा काउन्सिलसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै सङ्घीय संसद्को हालैको निर्णयअनुसार नेपाल–साउदी अरब संसदीय मैत्री समूह गठन भएको जानकारी दिए ।
उक्त समूहका माध्यमबाट दुवै देशका संसद्बीच पारस्परिक हितका विषयमा सहकार्य गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको सभामुखको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
उनले नेपाल र साउदीबीच श्रम आप्रवासका क्षेत्रमा बढ्दो सहकार्यप्रति कृतज्ञताका साथ साउदी अरबले नेपालीलाई प्राथमिकता दिएकामा आभार व्यक्त गरे ।
राजदूत मनिखले साउदी अरब र नेपालबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन आफू क्रियाशील रहेको बताउँदै श्रम, व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा जनस्तरको सम्पर्कलाई विस्तार गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
आगामी वर्ष नेपाल र साउदी अरबबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पूरा हुँदैछ । युवा,श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार हाल साउदीमा तीन लाख ८४ हजार ८६५ नेपाली कार्यरत छन् ।
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