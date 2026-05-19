+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा किशोर थापा नियुक्त

सरकारले त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा किशोर थापालाई नियुक्त गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १७ गते १७:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव किशोर थापालाई नियुक्त गरेको छ ।
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पूर्वाधार विज्ञ थापालाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।
  • अध्यादेशमार्फत अघिल्लो अध्यक्ष बर्खास्त भएपछि उक्त पद लामो समयदेखि रिक्त थियो ।

१७ असार, काठमाडौं । सरकारले त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा किशोर थापालाई नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका थापालाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन् ।

अध्यादेशबाट सेवा आयोगको अध्यक्ष बर्खास्त भएपछि उक्त पद रिक्त थियो । थापा पूर्वाधार विज्ञ हुन् । त्यस्तै सरकारले त्रिवि आयोगको सदस्यमा रेजिना मास्केलाई नियुक्त गरेको छ।

किशोर थापा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

आयल निगमको दाबी : पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण सहज भइसक्यो

आयल निगमको दाबी : पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण सहज भइसक्यो
वैदेशिक रोजगारीमा ठगी रोक्न सरकारको ‘अवैध एजेन्टविरुद्ध’ अभियान

वैदेशिक रोजगारीमा ठगी रोक्न सरकारको ‘अवैध एजेन्टविरुद्ध’ अभियान
‘डाक्टर’ उपाधि, अभ्यास र कानुनी दायरा

‘डाक्टर’ उपाधि, अभ्यास र कानुनी दायरा
‘मन बिनाको धन २’ मा विपिनको इन्ट्री

‘मन बिनाको धन २’ मा विपिनको इन्ट्री
इन्धनको मूल्य घटेसँगै हवाई भाडा समायोजन, कुन रुटमा कति ?

इन्धनको मूल्य घटेसँगै हवाई भाडा समायोजन, कुन रुटमा कति ?
वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाइ ठगी गर्ने ५ जना पक्राउ

वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाइ ठगी गर्ने ५ जना पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात

‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात
जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान

जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान
सडकले निलेका जिन्दगीहरू

सडकले निलेका जिन्दगीहरू
अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी

अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी
महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो

महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो
मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?

मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?
एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित