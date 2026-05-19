त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा किशोर थापा नियुक्त

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- सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव किशोर थापालाई नियुक्त गरेको छ ।
- प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पूर्वाधार विज्ञ थापालाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।
- अध्यादेशमार्फत अघिल्लो अध्यक्ष बर्खास्त भएपछि उक्त पद लामो समयदेखि रिक्त थियो ।
१७ असार, काठमाडौं । सरकारले त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा किशोर थापालाई नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका थापालाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन् ।
अध्यादेशबाट सेवा आयोगको अध्यक्ष बर्खास्त भएपछि उक्त पद रिक्त थियो । थापा पूर्वाधार विज्ञ हुन् । त्यस्तै सरकारले त्रिवि आयोगको सदस्यमा रेजिना मास्केलाई नियुक्त गरेको छ।
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