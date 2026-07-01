ब्रायनको गोलमा कंगोले लियो अग्रता

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- फिफा विश्वकप २०२६ को राउन्ड अफ ३२ अन्तर्गतको खेलमा डीआर कंगोले इंग्ल्यान्डविरुद्ध १-० को अग्रता लिएको छ ।
- एटलान्टा स्टेडियममा जारी खेलको सातौँ मिनेटमा ब्रायन सिपेन्गाले गोल गर्दै कंगोलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका हुन् ।
१७ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को राउन्ड अफ ३२ अन्तर्गतको खेलमा डीआर कंगोल इंग्ल्यान्डविरुद्ध अग्रता लिएको छ ।
एटलान्टा स्टेडियममा जारी खेलको ७औं मिनेटमा ब्रायन चिपेङ्गाले गोल गर्दै कंगोलाई अग्रता दिलाएका हुन् ।
चान्सेल म्बेम्बाकाे असिस्ट ब्रायनले गाेल गरेका हुन्।
ब्रायनको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल हो ।
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