केन चम्किँदा इंग्ल्यान्डले लियो अग्रता

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- फिफा विश्वकप २०२६ को राउन्ड अफ ३२ मा इंग्ल्यान्डले डीआर कंगोविरुद्ध ८६औं मिनेटमा अग्रता लिएको छ।
- कप्तान ह्यारी केनले ८६औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै इंग्ल्यान्डलाई अग्रता दिलाउनुभयो।
- खेलको ७औं मिनेटमा ब्रायन चिपेङ्गाले गोल गरेपछि कंगोले सुरुवाती अग्रता लिएको थियो।
१७ असार, काठमाडौं । इंग्ल्यान्डले फिफा विश्वकप २०२६ को राउन्ड अफ ३२ अन्तर्गत डीआर कंगोविरुद्ध अग्रता लिएको छ ।
एटलान्टा स्टेडियममा जारी खेलको ८६औं मिनेटमा इंग्ल्यान्डले खेलमा पहिलोपटक अग्रता लिएको हो ।
८६औं मिनेटमा कप्तान ह्यारी केनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका हुन् । उनै केनले ७५औं मिनेटमा गोल गर्दै इंग्ल्यान्डलाई बराबरीमा फर्काएका थिए ।
त्यसअघि खेलको ७औं मिनेटमा ब्रायन चिपेङ्गाले गोल गर्दै कंगोलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
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