+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लामा कथाहरू र गोविन्द गिरी प्रेरणा

0Comments
Shares
कृष्ण धरावासी कृष्ण धरावासी
२०८३ असार २० गते १५:४४

आधुनिक नेपाली आख्यानको इतिहासमा उपन्यासको भन्दा कथा विधाको आयतन ठूलो छ । लघुताबाट सुरु भएको कथाको यात्रा क्रमशः फैलिँदै उपन्यासिका र लामा कथाहरूको क्षितिजसम्म आइपुगेको छ । नेपाली साहित्यमा लामो कथा लेख्ने र यसलाई आप्रवासी परिवेशसँग जोडेर अझ नयाँ उचाइ दिने विशिष्ट सर्जक हुन्– गोविन्द गिरी ‘प्रेरणा’ ।

लामो समयदेखि अमेरिकी भूमिमा रहेर नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा लागिपरेका उनका कथामा घरदेश र परदेशको कठोर यथार्थबीचको द्वन्द्व मुख्य रूपमा प्रकट हुने गर्छ ।

यहाँ उनका दुई प्रतिनिधि लामा कथा सङ्ग्रहहरू – ‘गन्तव्य गणबहाल’ (वि.सं. २०७२) र नवीनतम कृति ‘अ-विधवा’ (वि.सं. २०८३ ) लाई आधार बनाएर उनको आख्यानशिल्प, वैचारिक धरातल, विषयवस्तु, र नेपाली लामा कथामा उनको अवस्थितिको विश्लेषण गरिएको छ ।

१. ‘गन्तव्य गणबहाल’ र ‘अ-विधवा’ को विषयवस्तु र कथानकको धरातल

गोविन्द गिरी प्रेरणाको पहिलो लामा कथाहरूको सङ्ग्रह ‘गन्तव्य गणबहाल'(२०७२) ले नेपाली कथाजगत्मा विशेष उपस्थिति जनाएको छ  । लामा कथाहरू फाट्टफुट्ट छापिदै आएका भए पनि संग्रहका रूपमा तिनको उपस्थिति निकै कम छ।

अविनाश श्रेष्ठको सम्पादनमा भर्खरै प्रकाशित ‘उत्कृष्ट नेपाली लामा कथा’ (२०८२) को भूमिकामा उनले लेखेका छन्-‘गोविन्द गिरी प्रेरणाको गन्तव्य गणबहाल (२०७२) प्रकाशित मध्ये पहिलो नेपाली लामो कथा संग्रह हो  ।‘ यो भनाइले सावित गर्छ – गोविन्दले नेपाली लामा कथाको कृति प्रकाशनको इतिहासमा एउटा कोशेढुङ्गो गाडेका छन्  । यसै गरी श्रेष्ठले लेखेका छन्-‘ अर्चना थापाको कठपुतला (२०७४) नेपाली भाषाको दोस्रो लामा कथाहरूको संग्रह हो  ।‘ यसरी हेर्दा नेपाली लामा कथाहरूको यात्रा निकै पातलो रहेको देखिन्छ  ।

गिरीको गन्तव्य गणबहाल (२०७२) का कथाहरूमा नेपाली समाजको परम्परागत मूल्यमान्यता र पश्चिमा आधुनिकताको चपेटामा परेको सहरी मध्यमवर्गीय जीवनको चित्रण छ ।  शीर्षकले नै संकेत गरेझैँ, यसमा काठमाडौँको रैथाने परिवेश, यहाँका मानिसको संकुचित र बदलिँदो जीवनशैली तथा वैदेशिक रोजगारी वा पलायनले भित्र्याएका विकृतिहरूलाई मसिनो गरी केलाइएको छ । यसमा एकातिर काठमाडौँको माटोको सुगन्ध छ भने अर्कोतिर आधुनिकताले निलेको मानवीय संवेदनशीलताको क्रन्दन छ ।

७ वटा नयाँ लामा कथाहरूको यो सङ्ग्रहले नेपाली समाज, जीवन र विशेष गरी नारी चेतनाको यस्तो पाटोलाई उजागर गरेका छन्, जसको चर्चा समसामयिक समालोचनामा हुनु अपरिहार्य छ ।

भर्खरै सन् २०२६ मा प्रकाशित उनको दोस्रो लामा कथा सङ्ग्रह ‘अ-विधवा'(२०८३) उनको आख्यानयात्राको अझ परिपक्व र प्रौढ रूप हो । यस सङ्ग्रहमा समाविष्ट ७ वटा सर्वथा नयाँ र अप्रकाशित लामा कथाहरू छन् । यिनले मानवीय सम्बन्धका जटिलतम पाटाहरूलाई उजागर गरेका छन् ।

‘अ-विधवा’ को मुख्य धरातल नारीवादी चेतना, परम्परागत सामाजिक बन्धनप्रतिको विद्रोह, र उत्तर-आधुनिक समाजमा बदलिँदो यौन मनोविज्ञान हो । यस सङ्ग्रहका कथाहरूले विधवा हुनु वा नहुनुको परम्परागत परिभाषालाई चुनौती दिँदै नारीको स्वतन्त्र अस्तित्व, अस्मिता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई बुलन्द पारेका छन् ।

२. प्रमुख प्रवृत्ति र वैचारिक चेतना

 डायस्पोरिक दृष्टि र सांस्कृतिक द्वन्द्व

यी कथाहरूको एउटा बलियो खम्बा आप्रवासी जीवनको भोगाइ हो । विशेष गरी ‘अ-विधवा’ र ‘गन्तव्य गणबहाल’ दुवैमा कतै न कतै अमेरिकी जीवन र नेपाली संस्कारबीचको टक्कर देखिन्छ ।

अमेरिकामा भौतिक सुख र साधन-स्रोतको प्रचुरता भए तापनि त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूमा कस्तो मानसिक रिक्तता, एक्लोपन र पहिचानको संकट हुन्छ भन्ने कुरालाई लेखकले मनोवैज्ञानिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन् । उनका पात्रहरू अमेरिकाको ‘गगनचुम्बी महल’ मा बसेर पनि काठमाडौँका गल्ली, गणबहालको रैथाने परिवेश र पुराना सम्बन्धहरूको खोजी गरिरहन्छन् ।

उत्तर-आधुनिक जीवनशैली र मानवीय सम्बन्धको विघटन

आधुनिक समयमा प्रविधि, पैसा र व्यस्तताले गर्दा मानवीय सम्बन्धहरू कसरी स्वार्थकेन्द्रित र क्षणभंगुर बन्दै गएका छन् भन्ने तथ्यलाई प्रेरणाले बडो बफादारीका साथ उतारेका छन् । ‘लिभिङ टुगेदर’ जस्ता आधुनिक संस्कृति, विवाहपछिको सम्बन्धविच्छेद, र पुस्तान्तरको खाडल उनका कथाका मुख्य समस्या हुन् । ‘गन्तव्य गणबहाल’ मा पारिवारिक विखण्डन र सामाजिक मूल्यहरूको क्षयीकरण छ भने ‘अ-विधवा’ मा पुग्दा ती सम्बन्धहरू अझ बढी जटिल, मनोवैज्ञानिक र स्वन्त्रतामुखी बनेका छन् ।

यौन मनोविज्ञान र नारी चेतना

प्रेरणाका कथाहरूमा यौनलाई कहिल्यै पनि सस्तो मनोरञ्जनको रूपमा प्रयोग गरिएको छैन । बरु, यसलाई मानवीय स्वभाव, दमित इच्छा र मानसिक असन्तुष्टिको प्रकटीकरणका रूपमा हेरिएको छ । ‘अ-विधवा’ सङ्ग्रहका कथाहरूमा नारी पात्रहरू परम्परागत रूपमा पुरुषको छाया बन्न इन्कार गर्छन् । तिनीहरू आफ्ना जैविक, मानसिक र सामाजिक आवश्यकताप्रति सचेत छन् । पुरुषप्रधान समाजले तोकिदिएका कृत्रिम नियमहरूलाई भत्काउँदै आफ्नै सर्तमा जीवन बाँच्ने नारीहरूको उपस्थिति यी कथाहरूमा सशक्त छ ।

३. आख्यानशिल्प, भाषाशैली र संरचनात्मक विशिष्टता

लामो कथा लेख्नु आफैँमा एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसमा छोटो कथा जस्तो द्रुत गति र उपन्यास जस्तो महाकाव्यात्मक फैलावट दुवैको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । गोविन्द गिरी प्रेरणा यस शिल्पमा सिद्धहस्त देखिन्छन् ।

क. उपन्यासिकाको रूपरङ्ग

उनका कथाहरू लामा मात्र छैनन्, तिनमा कथानकको क्रमिक विकास, पात्रहरूको चरित्रको बहुआयामिकता र परिवेशको विस्तृत चित्रण छ । यी कथाहरू पढ्दा पाठकले एउटा छोटो उपन्यास पढेको जस्तै तृप्ति प्राप्त गर्छन् ।

ख.सरल र दृश्यात्मक भाषाशैली

उनको भाषाशैली क्लिष्ट वा दुरूह छैन । उनी आम मानिसले बोल्ने सरल, झर्रो र सम्प्रेषणीय भाषाको प्रयोग गर्छन् । तर, यही सरलताभित्र उनी गम्भीर दार्शनिक र मनोवैज्ञानिक सत्यहरू लुकाउन सफल छन् । उनका वाक्यहरू छोटा र चोटिला हुन्छन्, जसले पाठकको मनमा सिधा प्रभाव पार्छन् ।

ग.सचेतन प्रवाह र फ्ल्यासब्याकको प्रयोग

उनका धेरैजसो कथाहरू सोझो रेखामा अगाडि बढ्दैनन् । पात्रहरूको मनमा चल्ने अन्तर्द्वन्द्वलाई देखाउन उनले ‘सचेतन प्रवाह’ र स्मृति विम्बको सुन्दर प्रयोग गरेका छन् । अमेरिकाको व्यस्त सडकमा हिँड्दाहिँड्दै पात्र अचानक नेपालको बाल्यकालमा पुग्ने प्रविधिले उनका कथालाई जीवन्त बनाएको छ।

कतिपय सङ्ग्रहमा विषयवस्तुको दोहोरोपन महसुस हुन्छ । एउटै प्रकृतिका समस्या र मानसिक द्वन्द्व धेरै कथाहरूमा आउने हुनाले पाठकलाई नयाँपनको कमी अनुभवग हुन सक्छ ।

‘गन्तव्य गणबहाल’ ले नेपाली लामा कथाको जगलाई बलियो बनाउने र पाठकलाई यस विधाप्रति आकर्षित गर्ने काम गर्‍यो भने ‘अ-विधवा’ ले समसामयिक नेपाली कथाको वैचारिक स्तरलाई दह्रो गरी उभ्याउने प्रयास गरेको छ । ७ वटा नयाँ लामा कथाहरूको यो सङ्ग्रहले नेपाली समाज, जीवन र विशेष गरी नारी चेतनाको यस्तो पाटोलाई उजागर गरेका छन्, जसको चर्चा समसामयिक समालोचनामा हुनु अपरिहार्य छ ।

४. ‘अ-विधवा’ शब्दको विनिर्माण र केन्द्रीय दर्शन

यस सङ्ग्रहको नामकरण नै आफैँमा विद्रोही र प्रतीकात्मक छ । नेपाली समाजमा ‘विधवा’ शब्दले केवल पति गुमाएकी नारीलाई मात्र बुझाउँदैन, यसले सामाजिक बहिष्कार, रङ्गीन जीवनबाट बञ्चितीकरण र पराश्रित अवस्थालाई पनि इङ्गित गर्छ ।

परम्परागत मान्यतामाथि प्रहार

लेखकले ‘विधवा’ को अगाडि ‘अ’ उपसर्ग जोडेर नारीको नयाँ परिभाषा स्थापित गरेका छन् । कथाहरूका माध्यमबाट प्रेरणा भन्छन्— पति हुनु वा नहुनुले नारीको अस्तित्व, खुसी वा पीडा र उसको जैविक आवश्यकतालाई निर्धारण गर्नु हुँदैन।

अस्तित्ववादी चेतना

सङ्ग्रहका कथाहरूमा नारी पात्रहरू पतिको मृत्यु वा अनुपस्थितिमा आँसु बगाएर कोठामा थुनिने परम्परागत साँचोबाट बाहिर निस्केका छन् । तिनीहरू आफ्ना निर्णयहरू आफैँ लिन्छन्  ।

५. कथाहरूको थिमेटिक तह 

यी कथाहरूलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्दा मुख्य तीनवटा वैचारिक तहहरू स्पष्ट रूपमा देखा पर्छन्:

क. आधुनिक वैवाहिक जीवन र ‘स्पेस’ को खोजी

–आजको व्यस्त र उत्तर-आधुनिक समयमा विवाह केवल एउटा कानुनी बन्धन मात्र बनेको छ कि मानवीय भावनाको कदर पनि हो? भन्ने प्रश्न यी कथाहरूले उठाएका छन् ।

-सम्बन्धभित्रको एक्लोपन: कथाका पात्रहरू एउटै छानोमुनि बस्दा पनि एकअर्काका लागि अपरिचित जस्ता छन् ।

-स्वतन्त्रता र अस्मिता: विशेष गरी महिला पात्रहरू पुरुषको ‘कठपुतली’ बन्न चाहँदैनन् । तिनीहरू वैवाहिक जीवनभित्रै पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको माग गर्छन् ।

ख.यौन मनोविज्ञान र जैविक सत्यको स्वीकारोक्ति

नेपाली आख्यानमा यौनलाई अझै पनि कतिपय ठाउँमा लुकाउनुपर्ने वा रहस्यमयी विषयका रूपमा हेरिन्छ । तर ‘अ-विधवा’ का कथाहरूमा यौनलाई एक स्वाभाविक, जैविक र मानसिक आवश्यकताका रूपमा सहजताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ ।

मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व

विवाहपछिको अतृप्ति, अतिरिक्त सम्बन्धका जटिलता र त्यसले निम्त्याउने मानसिक आँधीबेहरीलाई लेखकले फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक दृष्टिले केलाएका छन् ।

पात्रहरूको निर्भीकता

पात्रहरू आफ्ना शारीरिक र भावनात्मक तिर्खालाई लुकाउँदैनन्, बरु त्यसलाई जीवनको एउटा पाटो मान्दै नलजाइकन सामना गर्छन्।

६. पात्र निर्माण र चरित्र चित्रणको सबल पक्ष

यस कृतिको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेकै यसका पात्रहरूको बहुआयामिकता हो ।

खलनायकविहीन आख्यान

उनका कथाहरूमा कोही पनि परम्परागत अर्थमा ‘सज्जन’ वा ‘दुर्जन छैनन् । परिस्थितिका कारण मानिस कतिबेला स्वार्थी बन्छ र कतिबेला त्यागी बन्छ भन्ने मानवीय स्वभावलाई देखाइएको छ ।

सशक्त र विद्रोही नारी पात्रहरू

सङ्ग्रहका महिला पात्रहरू शिक्षित, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र सचेत छन् । तिनीहरू पुरुषको अन्याय सहँदैनन्, बरु सम्बन्ध तोडेर एक्लै जीवन जिउने आँट गर्छन् ।

७. शिल्पगत नवीनता र आख्यानको आयतन

लामा कथाहरूको रूपमा यी रचनाहरूको शिल्प निकै कसिलो छ-

सूक्ष्म विवरण

लेखकले पात्रहरूको बाह्य वातावरण र आन्तरिक वातावरण (पात्रको मनको उथलपुथल) को यति मसिनो विवरण दिएका छन्, पाठक आफैँ त्यही परिवेशमा पुगेको महसुस गर्छ ।

कौतुहलता र गतिशीलता

लामो कथा हुँदाहुँदै पनि कथानक कतै सुस्त हुँदैन । प्रत्येक घटना र संवादले कथालाई एउटा नयाँ मोडतर्फ डोर्‍याउँछन्, जसले पाठकलाई अन्तिमसम्म बाँधिराख्छ ।

गोविन्द गिरी ‘प्रेरणा’ को नवीनतम कथाकृति ‘अ-विधवा’ (सन् २०२६) का लामा कथाहरू विचारका हिसाबले जति विद्रोही र आधुनिक छन्, शिल्पका हिसाबले त्यति नै प्रयोगधर्मी र नवीन छन् ।

उनले आफ्ना आख्यानलाई केवल सपाट सामाजिक यथार्थवादमा मात्र सीमित राखेका छैनन् । बरु, मानव मनको गहिराइलाई नाप्नका लागि उनले रहस्य, स्वप्न, र अतियथार्थवाद जस्ता आधुनिक तथा उत्तर-आधुनिक प्रविधिहरूको सुन्दर र सचेत प्रयोग गरेका छन् ।

‘अ-विधवा’ का कथाहरूमा यी तीन तत्त्वहरू कसरी उनिएका छन् भन्ने कुरालाई यसरी हेर्न सकिन्छ  ।

१. रहस्यको प्रयोग र कौतुहलता

प्रेरणाका लामा कथाहरूमा ‘रहस्य’ ले पाठकलाई अन्तसम्म बाँधिराख्ने मुख्य ऊर्जाको काम गरेको छ । यहाँ रहस्य भन्नाले कुनै जासुसी वा तन्त्रमन्त्रको रहस्य होइन, बरु मानवीय स्वभाव, सम्बन्ध र परिस्थितिको रहस्य हो ।

पात्रहरूको दोहोरो चरित्र

 ‘अ-विधवा’ का कतिपय पात्रहरू बाहिरबाट जस्ता देखिन्छन्, भित्र त्यस्ता हुँदैनन् । उनीहरूको अतीत, उनीहरूले लुकाएका गुप्त इच्छाहरू र सम्बन्धका भित्री पाटाहरू बिस्तारै खुल्दै जाँदा कथामा एउटा मानसिक रहस्य सिर्जना हुन्छ ।

परिणामको अनिश्चितता

कथाको सुरुवात र मध्यभागमा घटनाहरू यसरी जेलिन्छन्, पाठकले पात्रहरूको गन्तव्य सजिलै अनुमान गर्न सक्दैन । ‘अ-विधवा’ अर्थात् परम्परागत साँचोभन्दा बाहिर निस्केकी नारीको जीवन अब कुन मोडमा पुग्छ भन्ने कौतुहलताले कथालाई गतिशील बनाउँछ।

अनुत्तरित प्रश्नहरू

लेखकले कतिपय कथाहरूको अन्त्य खुल्ला छोडिदिएका छन् । यसले पाठकलाई कथा सकिएपछि पनि पात्रहरूको नियति र समाजको चरित्रबारे सोच्न र रहस्यको आफ्नै परिभाषा खोज्न बाध्य बनाउँछ ।

२. स्वप्न र अवचेतन मनको प्रकटीकरण

सिग्मन्ड फ्रायडको मनोविज्ञान अनुसार मानिसका अतृप्त इच्छाहरू, डर र आकांक्षाहरू उसको अवचेतन मनमा रहन्छन् र ती सपनाका माध्यमबाट बाहिर निस्कन्छन् । ‘अ-विधवा’ सङ्ग्रहमा ‘स्वप्न विम्ब’ को प्रयोग पात्रहरूको मानसिक अन्तर्द्वन्द्व देखाउन गरिएको छ।

सपना र विपनाको दोसाँध

कथाका पात्रहरू अक्सर विपनामा जे कुरा अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन्, ती उनीहरूका सपनामा भयानक वा सुन्दर रूपमा देखा पर्छन् । सपना उनीहरूको आन्तरिक स्वतन्त्रताको माध्यम बन्छ ।

नोस्टाल्जिया र अतितको सपना

कथाहरूमा पात्रहरूले पुराना प्रेमी/प्रेमिकाका सपना देख्छन् । यहाँ सपना केवल भ्रम होइन, बरु आफ्नो माटो र जरासँग जोडिने एउटा मनोवैज्ञानिक पुल हो ।

भय र छटपटीको प्रतिविम्ब

सम्बन्धविच्छेद, एक्लोपन र नयाँ परिवेशको असुरक्षाले गर्दा पात्रहरूले देख्ने दुःस्वप्नले उनीहरूको मानसिक संकटापन्न अवस्थालाई दुरुस्तै चित्रण गर्छ।

३. अतियथार्थ र यथार्थभन्दा माथिको संसार

अतियथार्थवादले स्थापित सामाजिक नियम, तर्क र सामान्य चेतनाभन्दा माथि उठेर विसंगत, अनौठा र कल्पनातीत विम्बहरूका माध्यमबाट सत्यको खोजी गर्छ । ‘अ-विधवा’ का लामा कथाहरूमा अतियथार्थवादी शिल्पीहरूको सूक्ष्म प्रभाव देख्न सकिन्छ।

चेतनाको प्रवाह

लेखकले पात्रहरूको सोचको शृङ्खलालाई यति तीव्र र अमूर्त बनाइदिएका छन्, कतिपय ठाउँमा समय र स्थानको सिमाना भत्किन्छ । पात्र एकै समयमा अन्धकार सडकमा हिँडिरहेको र तत्कालै झलमल्ल घामको उज्यालोमा उँभिएको जस्तो अतियथार्थवादी दृश्य सिर्जना हुन्छ ।

सहरी जीवनको यान्त्रिकता र विसंगति

आधुनिक र डिजिटल युगमा मानिसहरू कसरी यन्त्र (रोबोट) जस्ता भइरहेका छन् र मानवीय संवेदना कसरी पग्लिँदै गइरहेको छ भन्ने कुरालाई देखाउन लेखकले अतियथार्थ विम्बहरूको सहारा लिएका छन् । पैसा, प्रविधि र यौनको चक्रव्यूहमा फसेको आधुनिक मानवको जीवन कतिपय ठाउँमा अस्वाभाविक र अतियथार्थ लाग्छ ।

जैविक इच्छाको उग्र रूप्

नारी र पुरुषका नैसर्गिक इच्छाहरू जब समाजको कृत्रिम पर्खालसँग ठोक्किन्छन्, तब त्यहाँ एउटा मानसिक विस्फोट हुन्छ । त्यो विस्फोटलाई प्रेरणाले यथार्थपरक मात्र नभई अतियथार्थवादी रङ्गमञ्चमा ढालेर प्रस्तुत गरेका छन्, जहाँ तर्कभन्दा बढी भावना र संवेगले काम गर्छ ।

९. सीमा र कमजोरीहरू

क. कथानकमा शिथिलता र विवरणात्मकता

उनका कतिपय कथामा बलियो र घुमाउरो प्लटको अभाव देखिन्छ । लेखक घटनालाई नाटकीय वा कौतुहलतापूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि वर्णन र संस्मरणको शैलीमा बढी केन्द्रित हुन्छन् । यसले गर्दा कतिपय कथा, कथा जस्ता नभएर निवन्ध वा संस्मरण जस्ता पनि लाग्छन् ।

ख. डायस्पोरिक परिवेश र विषयवस्तुको दोहोरोपन

कतिपय सङ्ग्रहमा विषयवस्तुको दोहोरोपन महसुस हुन्छ । एउटै प्रकृतिका समस्या र मानसिक द्वन्द्व धेरै कथाहरूमा आउने हुनाले पाठकलाई नयाँपनको कमी अनुभवग हुन सक्छ ।

यी कमजोरीहरूका भित्रै पनि गोविन्द गिरी प्रेरणाका कथाहरूको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व छ । नेपाली कथालाई देशभित्रको परिवेशबाट बाहिर निकालेर डायस्पोरिक आयाम दिनु उनको मुख्य सबल पक्ष हो र माथि उल्लेखित सीमाहरू समग्र लेखन प्रवृत्तिकै एउटा पाटोका रूपमा रहेका छन् ।

उनका लामा कथाहरू बाह्य घटनाहरूको संकलन मात्र होइनन्  । मानव मनको गहिरो सुरुङभित्रका अन्वेषण पनि हुन् । ‘अ-विधवा’ सङ्ग्रहमा प्रयोग गरिएका रहस्य, स्वप्न र अतियथार्थ कुनै सजावटका साधन मात्र होइनन्; आधुनिक मानिसको जटिल मानसिकता, डायस्पोरिक पीडा र नारी अस्मिताको सङ्घर्षलाई अभिव्यक्त गर्ने सशक्त र अनिवार्य शिल्प हुन् । यिनै प्रयोगहरूका कारण उनका लामा कथाहरू नेपाली आख्यान क्षेत्रमा विशिष्ट र बौद्धिक विधाका रूपमा दरिएका छन् ।

सप्ताहान्त
लामा कथाहरू र गोविन्द गिरी प्रेरणा

लामा कथाहरू र गोविन्द गिरी प्रेरणा
कञ्चनजंघाको काखमा : इतिहास, संस्कृति र चुनौतीको पदयात्रा

कञ्चनजंघाको काखमा : इतिहास, संस्कृति र चुनौतीको पदयात्रा
१०० पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा परेका नमस्ते झरना र पटेक डाँडा सुनसान (तस्वीरहरू)

१०० पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा परेका नमस्ते झरना र पटेक डाँडा सुनसान (तस्वीरहरू)
डोकोले धानेको जीवन : खुट्टा गुमे पनि गुमेन श्रम, सीप र आत्मविश्वास

डोकोले धानेको जीवन : खुट्टा गुमे पनि गुमेन श्रम, सीप र आत्मविश्वास
एबीसी पदयात्राले उकासेको स्थानीय अर्थतन्त्र

एबीसी पदयात्राले उकासेको स्थानीय अर्थतन्त्र
अनगिन्ती हिमाल

अनगिन्ती हिमाल
च्छोकुमदेखि च्छोरोल्पासम्म

च्छोकुमदेखि च्छोरोल्पासम्म
यदि मृत्यु यस्तै हुन्छ भने…

यदि मृत्यु यस्तै हुन्छ भने…
पातालकी पाइलट

पातालकी पाइलट
डरमाथि विजय : पहिलो बन्जीको अविस्मरणीय अनुभव

डरमाथि विजय : पहिलो बन्जीको अविस्मरणीय अनुभव
मैले चिनेका मोहनविक्रम सिंह र ‘जलजला’ उपन्यासमा भेटिएका कमरेड अजित

मैले चिनेका मोहनविक्रम सिंह र ‘जलजला’ उपन्यासमा भेटिएका कमरेड अजित
प्रहरीले घर घेर्‍यो, मैले भन्न सकिनँ- केपी सर उठ्नुस्

प्रहरीले घर घेर्‍यो, मैले भन्न सकिनँ- केपी सर उठ्नुस्
कृष्ण धरावासी गोविन्द गिरी प्रेरणा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कानूनी जटिलताले पूर्वाधार आयोजना समयमै सकिएनन्, त्यसैको समाधान गर्न विधेयक ल्यायौं : मन्त्री गौतम

कानूनी जटिलताले पूर्वाधार आयोजना समयमै सकिएनन्, त्यसैको समाधान गर्न विधेयक ल्यायौं : मन्त्री गौतम
मोरङमा सिटी अटो दुर्घटना हुँदा एक वृद्धको मृत्यु, तीन घाइते

मोरङमा सिटी अटो दुर्घटना हुँदा एक वृद्धको मृत्यु, तीन घाइते
विकास निर्माण, प्राकृतिक प्रकोप र सुशासनका मुद्दामा सांसदहरूको ध्यानाकर्षण

विकास निर्माण, प्राकृतिक प्रकोप र सुशासनका मुद्दामा सांसदहरूको ध्यानाकर्षण
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन विधेयक ल्याइयो : स्वास्थ्यमन्त्री मेहता

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन विधेयक ल्याइयो : स्वास्थ्यमन्त्री मेहता
कांग्रेसको समीक्षा- शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनमा सरकार असफल

कांग्रेसको समीक्षा- शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनमा सरकार असफल
ओलीको आरोप– अहिलेको सरकार चटकका भरमा आएको हो, चटककै भरमा जान्छ

ओलीको आरोप– अहिलेको सरकार चटकका भरमा आएको हो, चटककै भरमा जान्छ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा
संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका

संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका
श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ
सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?

सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?
‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात

‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित