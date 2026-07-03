पेरिसिचको गोलमा क्रोएसियालाई अग्रता

१९ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत राउण्ड अफ ३२ को खेलमा क्रोएसियाले पवर्चुगल विरुद्ध पहिले अग्रता लिएको छ ।
इभान पेरिसिचले ५३औं मिनेटमा गोल गर्दे क्रोएसियालाई पहिले अग्रता दिलाएका हुन् । जोसिफ स्टानिसिचले दायाँ भागबाट उपलब्ध गराएको क्रसलाई पेरिसिचले कन्ट्रोल गर्दै शानदार फिनसिङ गरे ।
पहिलो हाफमा दुवै टोलीले कुनै गोल गर्न नसक्दा गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो ।
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