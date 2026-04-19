सुनचाँदीको भाउ घट्यो

२२ असार, काठमाडौं । सोमबार सुनचाँदीको भाउ घटेको छ । सुनको मूल्य तोलामा ९ सय रुपैयाँ र चाँदी २० रुपैयाँ घटेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८९ हजार ४ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ९० हजार ३ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो । गत सोमबार सुन २ लाख ८२ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
त्यस्तै चाँदीको भाउ अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ६०५ रुपैयाँ रहेकोमा आज २० रुपैयाँ घटेर ४ हजार ५८५ रुपैयाँमा झरेको छ । गत सोमबार चाँदी ४ हजार ३१० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
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