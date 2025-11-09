+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अभिनेता प्रभासको मृत्यु भएको भन्दै हर्क साम्पाङले भ्रम फैलाए

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २२ गते १४:२१

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्कराज राई (साम्पाङ)ले चर्चित भारतीय अभिनेता प्रभासको निधन भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम फैलाएका छन् ।

आइतबार बेलुका उनले प्रभासलाई श्रद्धाञ्जली दिएका थिए । कुनै तथ्य जाँच बिना उनले यो हल्ला फैलाएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र अभिनेताका प्रशंसकले राईको आलोचना गरेका थिए ।

आइतबार रातिको उक्त पोस्ट उनले सोमबार बिहान डिलेट गरेका छन् । त्यतिबेलासम्म त्यो पोस्टमा हजारौं लाइक, कमेन्ट थियो । साथै, सयौंले सेयर समेत गरेका थिए ।

राईले अंग्रेजी भाषामा लेखेका थिए, ‘रेस्ट इन पिस, प्रभास । यू वेर अ ग्रेट एक्टर ।’ राईको उक्त कमेन्ट्मा सयौंले अल्पज्ञान खतरनाक हुन्छ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए भने कतिपयले जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले यस्तो पोस्ट गर्न नहुने भन्दै सुझाएका थिए ।

अभिनेता प्रभास
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विकासको अमेरिकी सिस्टम

विकासको अमेरिकी सिस्टम
कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिवमा डा. कीर्तिपाल सुवेदी

कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिवमा डा. कीर्तिपाल सुवेदी
आन्तरिक रोजगारी सिर्जना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : श्रममन्त्री

आन्तरिक रोजगारी सिर्जना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : श्रममन्त्री
पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष गुप्तामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा

पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष गुप्तामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा
प्रधानमन्त्रीको सुनको स्रोतमाथि कांग्रेसले उठायो प्रश्न

प्रधानमन्त्रीको सुनको स्रोतमाथि कांग्रेसले उठायो प्रश्न
एकै पटक किन सरुवा भए अख्तियारका १८ प्रहरी अधिकृत ?

एकै पटक किन सरुवा भए अख्तियारका १८ प्रहरी अधिकृत ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा
संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका

संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका
श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित