भूमि प्रशासन कार्यालय मनाङका नायब सुब्बा कँडेलमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा

२४ असार, काठमाडौं । भूमि प्रशासन कार्यालय, मनाङमा कार्यरत नायब सुब्बा ज्ञानराज कँडेलमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कँडेलमाथि सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले जग्गा रोक्का गर्ने काममा सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग ४० हजार घुस लिएको अवस्थामा उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा कँडेलले जग्गा रोक्का राख्ने काम गरेबापत घुस मागेर सेवाग्राहीलार्इ दुःख हैरानी दिई ४० हजार रुपैयाँ लिएको पुष्टि भएकोले उनीमाथि मुद्दा दायर भएको आयोगका प्रव्कता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4