गणेशको मृत्युपछि वीर अस्पतालको अवस्था, सुरक्षाकर्मी तैनाथ (तस्वीरहरू)

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- त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाहको प्रयास गरेका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा निधन भएको छ ।
- शुक्रबार बिहान ११ बजेर १९ मिनेटमा चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेपछि अस्पताल परिसरमा आफन्त र सर्वसाधारणको भिड जम्मा भएको छ ।
- स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न अस्पताल परिसरमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
२६ असार, काठमाडौं । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि बिहीबार दिउँसो आत्मदाहको प्रयास गरेका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि उनका आफन्तहरू वीर अस्पताल पुगेका छन् ।
वीर अस्पताल परिसरमा गणेशका आफन्त लगायत सर्वसाधारणहरू भेला हुन थालेका हुन् । वीर अस्पताल परिसरमा मानिसहरूको भिड जम्मा हुन थालेपछि प्रहरीलाई पनि तैनाथ गरिएको छ ।
मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ घर भई हाल भक्तपुर बस्दै आएका नेपालीको वीर अस्पतालको बर्न भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको थियो । शुक्रबार बिहान ११ बजेर १९ मिनेटमा उनलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका हुन्।
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