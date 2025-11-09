+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सर्वनाम नाटकघरले ‘म पनि एक्टर’ बाल अभिनय प्रतियोगिता गर्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २६ गते १३:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्वनाम नाटकघरले बालबालिकाको प्रतिभा विकास गर्न 'म पनि एक्टर' राष्ट्रव्यापी बाल अभिनय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ ।
  • पाँचदेखि १५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाले भाग लिन पाउने उक्त प्रतियोगिताका लागि १० अगस्टसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
  • उत्कृष्ट तीन प्रतियोगीलाई नगद पुरस्कार र उत्कृष्ट पाँच जनालाई तीन महिनाको निःशुल्क अभिनय प्रशिक्षण प्रदान गरिने आयोजकले जनाएका छन् ।

काठमाडौं । सर्वनाम नाटकघरले बालबालिकामा रहेको अभिनय प्रतिभाको पहिचान, विकास र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले ‘म पनि एक्टर’ राष्ट्रव्यापी बाल अभिनय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ ।

प्रतियोगितामा ५ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाले सहभागिता जनाउन सक्नेछन् । देशभरबाट प्राप्त आवेदनमध्ये उत्कृष्ट ३० जना प्रतियोगी छनोट गरिनेछन्, सो थिएटरमा प्रत्यक्ष अभिनय प्रस्तुति दिने अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।

प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने प्रतियोगीले क्रमशः १० हजार, ७ हजार र ५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । साथै उत्कृष्ट पाँच जना विजेतालाई सर्वनाम थिएटरद्वारा सञ्चालन हुने तीन महिनाको अभिनय प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

आयोजकका अनुसार प्रतियोगिताले देशभर रहेका बालबालिकाको अभिनय क्षमता उजागर गर्नुका साथै भविष्यका कलाकारलाई व्यावसायिक रंगमञ्चसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विद्यालय, अभिभावक तथा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिताले प्रतियोगितालाई अझ प्रभावकारी बनाउने विश्वास पनि संस्थाले व्यक्त गरेको छ । प्रतियोगिताका लागि आवेदन दिने अन्तिम मिति १० अगस्टसम्म तोकिएको छ। आवेदन अनलाइन माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सर्वनाम नाटकघर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

माइतीघरबाट वीर अस्पतालतर्फ जान खोज्ने युवाहरूलाई प्रहरीले भद्रकालीमा रोक्यो (तस्वीरहरू)

माइतीघरबाट वीर अस्पतालतर्फ जान खोज्ने युवाहरूलाई प्रहरीले भद्रकालीमा रोक्यो (तस्वीरहरू)
गणेश नेपाली मृत्युबारे सदनलाई जानकारी गराउन कांग्रेसको माग

गणेश नेपाली मृत्युबारे सदनलाई जानकारी गराउन कांग्रेसको माग
गणेश नेपालीको मृत्युको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ : एमाले

गणेश नेपालीको मृत्युको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ : एमाले
बालेनलाई कांग्रेसले सम्झायो संसद् भवन अगाडि प्रेम आचार्यले आत्मदाह गर्दाको स्टाटस

बालेनलाई कांग्रेसले सम्झायो संसद् भवन अगाडि प्रेम आचार्यले आत्मदाह गर्दाको स्टाटस
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको सुझाव– अब कालो चस्मा खोल्ने बेला आएको छ

प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको सुझाव– अब कालो चस्मा खोल्ने बेला आएको छ
इनड्राइभ नेपालले ल्यायो ‘आफ्नै रोजाइको भाडा । यहाँ मात्र ।’ प्यासेन्जर ३६० डिग्री क्याम्पेन

इनड्राइभ नेपालले ल्यायो ‘आफ्नै रोजाइको भाडा । यहाँ मात्र ।’ प्यासेन्जर ३६० डिग्री क्याम्पेन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?
‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?
पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित