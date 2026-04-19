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न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको बन्दी बनाउन खोजियो : सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकी

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २० गते १३:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाया वा बन्दी बनाउन खोजिएको भनी गम्भीर आरोप लगाएकी छन् ।
  • उनले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
  • सांसद सिद्धिकीले ढिलो न्याय सम्पादनले जनताको विश्वास तोड्ने बताउँदै सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त भएको उल्लेख गरिन् ।

२० साउन, काठमाडौं । प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाया बनाउन खोजिएको आरोप लगाएकी छन् ।

बुधबार संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सिद्धिकीले स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको उल्लेख गर्दै यसलाई कार्यपालिकाको बन्दी बनाउन खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयक छलफलमा भाग लिँदै उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप न्यायपालिका सञ्चालन हुनुपर्ने बताइन् ।

न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक दलको छाया पर्नु नहुने तर्क गर्दै उनले सक्षम र निष्पक्ष न्यायका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त न्यायपालिका अनिवार्य रहेको बताइन् ।

पीडितले समयमै न्याय पाउनु नै वास्तविक न्याय भएको उल्लेख गर्दै उनले ढिलो न्याय सम्पादनले समाजमा नकारात्मक असर पर्ने र जनताको विश्वास टुट्ने बताइन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको भूमिकाका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै सांसद सिद्धिकीले नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेकाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई परिपूरकका रूपमा हेर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू समाज कल्याण परिषद् र सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्रै नेपालमा आबद्ध हुने भएकाले उनीहरूको जवाफदेहिता सरकारसँग जोडिने स्पष्ट पारिन् ।

सांसद सिद्धिकीले भनिन्, ‘नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम संस्थाको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । तर वर्तमान अवस्थामा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाले बन्दी बनाउन खोजेको आभास भएको छ, यसलाई रोक्न जरुरी छ ।’

उनले मानव अधिकारका सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासो र सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् ।

विगतको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मानव अधिकारवादी संघसंस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग (अनमिन) को भूमिकाले शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुगेको स्मरण गर्दै उनले मानव अधिकारका विषयमा हुने टिप्पणीलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताइन् ।

साजिदा खातुन सिद्धिकी
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