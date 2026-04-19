सेतीदोभान दुर्घटना अपडेट : घाइते दुवै जनाको पहिचान खुल्यो

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- मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको सेतीदोभानमा ट्रक र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जना गम्भीर घाइते भएका छन्।
- घाइते हुनेमा लमजुङका ५० वर्षीय बलराम पराजुली र गोर्खाका २० वर्षीय प्रशान्त घिमिरे रहेका छन्।
- दुर्घटनापछि मोटरसाइकलमा आगलागी भई पूर्णरूपमा नष्ट भएको छ भने ट्रक चालक प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका छन्।
२० साउन, काठमाडौं । मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड अन्तर्गत सेतीदोभानमा मोटरसाइकल र ट्रक एकआपसमा ठक्कर खाएर दुर्घटना हुँदा घाइते भएकाहरूको पहिचान खुलेको छ ।
प्रहरीका अनुसार घाइते हुनेमा लमजुङको राइनस गाउँपालिका-४ का ५० वर्षीय बलराम पराजुली र गोर्खाको सिराञ्चोक गाउँपालिका-१ का २० वर्षीय प्रशान्त घिमिरे रहेका छन् । घाइते दुवै जना मोटरसाइकलमा सवार व्यक्ति हुन् ।
घाइते दुवै जनालाई उपचारका लागि नयाँ मेडिकल कलेज भरतपुर पठाइएको छ ।
नारायणगढबाट मुग्लिङ तर्फ आउँदै गरेको ना ६ ख ४०९२ नम्बरको ट्रक र विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको नम्बर नखुलेको मोटरसाइकल एकआपसमा ठक्कर खाएर दुर्घटना भएको हो ।
दुर्घटनापछि मोटरसाइकलमा आगलागी भई पूर्णरूपमा जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ । ट्रकको भने अगाडिको भागमा कुच्चिएर क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ ।
ट्रक चालक सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका-१ का ३२ वर्षीय राजु बिक प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका छन् ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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