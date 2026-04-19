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भक्तपुरबाट तास खेलिरहेका ७ जना प्रहरी नियन्त्रणमा

बुटवलको देवीनगरबाट ११ जना नियन्त्रणमा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २१ गते ९:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका-९ मा तास खेलिरहेका सात जनालाई नगद १८ हजार ४५५ रूपैयाँसहित प्रहरीले गएराति नियन्त्रणमा लिएको छ ।
  • रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका-११ बाट तास खेल्दै गरेका ११ जनालाई ६१ हजार ८०५ रूपैयाँ नगदसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
  • पक्राउ परेका दुवै समूहलाई थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित प्रहरी वृत्त र कार्यालयमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

२१ साउन, काठमाडौं । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ ताथली चुन्देवी हाइटमा तास खेलिरहेका ७ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

आरती खाजाघरमा तास खेलिरहेकाहरुलाई गएराति पौने एक बजे प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

उनीहरुको साथबाट नगद १८ हजार ४५५ रुपैयाँ र तीन बुक तास बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

उनीहरुलाई थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी वृत्त जगाती भक्तपुरमा राखिएको छ ।

बुटवलको देवीनगरबाट ११ जना नियन्त्रणमा

यसैगरी रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–११ देवीनगरबाट पनि प्रहरीले तास खेलिरहेका ११ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

तास खेलिरहेको सूचना पाउनासाथ खटिएको वडा प्रहरी कार्यालय बुटवलको टोलीले हिजो साँझ साढे पाँच बजे उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

उनीहरुको साथबाट ६१ हजार ८०५ रुपैयाँ नगद र ९ बुक तास पनि बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

भक्तपुर
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