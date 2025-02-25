News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- डेनमार्कका मिडफिल्डर क्रिस्टियन नोर्गार्ड आर्सनल छाड्दै दुई वर्षको सम्झौतासहित एभर्टनमा आबद्ध भएका छन् ।
- मिडिया रिपोर्टका अनुसार एभर्टनले ३२ वर्षीय नोर्गार्डलाई भित्र्याउन करिब ७ मिलियन पाउन्ड खर्च गरेको छ ।
- प्रशिक्षक डेभिड मोयसको योजनाबाट प्रभावित भएको बताउँदै नोर्गार्डले एभर्टन सही दिशामा अघि बढिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
२१ साउन, काठमाडौं । डेनमार्कका मिडफिल्डर क्रिस्टियन नोर्गार्ड आर्सनलबाट एभर्टनमा आबद्ध भएका छन् ।
एभर्टनले ३२ वर्षीय नोर्गार्डसँग दुई वर्षको सम्झौता गरेको जनाएको छ । यद्यपी ट्रान्सफर रकम सार्वजनिक गरिएको छैन । बेलायती सञ्चारमाध्यमका अनुसार एभर्टनले उनको लागि करिब ७ मिलियन पाउन्ड खर्च गरेको छ ।
नोर्गार्ड गत वर्ष ब्रेन्टफोर्डबाट १५ मिलियन पाउन्डमा आर्सनल पुगेका थिए । उनले आर्सनलका लागि सबै प्रतियोगितामा २० खेल खेले पनि प्रिमियर लिगमा भने सात खेलमा मात्र अवसर पाएका थिए ।
गत सिजन आर्सनलले २२ वर्षपछि प्रिमियर लिगको उपाधि जित्दा उनी टोलीका सदस्य थिए ।
एभर्टनले यसअघि यसै ट्रान्सफर विन्डोमा मिडल्सब्रोबाट हेडन ह्याक्नी र चेल्सीबाट युवा विङ्गर टाइरिक जर्जलाई पनि अनुबन्ध गरिसकेको छ ।
एभर्टनका प्रशिक्षक डेभिड मोयससँगको कुराकानीपछि क्लबको योजनाबाट प्रभावित भएको बताउँदै नोर्गार्डले टोली सही दिशामा अघि बढिरहेको महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नोर्गार्डले यसअघि ब्रेन्टफोर्डमा छ वर्ष बिताउँदै १९६ खेल खेलेका थिए । उनी त्यहाँ टोलीका कप्तानसमेत रहेका थिए ।
एभर्टनले नयाँ प्रिमियर लिग सिजन अगस्ट २२ मा घरेलु मैदानमा क्रिस्टल प्यालेसविरुद्धको खेलबाट सुरु गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया 4