१०१ वर्ष पुगे सत्यमोहन जोशी, अमेरिकी राजदूतले दिए शुभकामना

३० बैशाख, काठमाडौं । ललितपुर निवासी शताव्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी १०१ वर्ष पुगेका छन् । नेपाली कला, सँस्कृति र साहित्यमा योगदान गरेका जोशी वैशाख ३० गते मंगलबार १०१ वर्ष पुगेका हुन् ।

जोशी गत वर्ष एक सय वर्ष पुग्दा ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभर सार्वजनिक विदा दिएको थियो । साथै महानगरपालिकाले एक वर्षभर विभिन्न कार्यक्रम गरी जन्मशताव्दी मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

Happy 101st birthday to a living cultural icon, Satya Mohan Joshi – the legendary Nepali writer & scholar on cultural preservation & environmental awareness! Wishing you good health and all the best!🙏 pic.twitter.com/xU42srOVLd

