वैज्ञानिकले बनाए कोरोना परीक्षण गर्ने मास्क !

२९ मंसिर, काठमाडौं । विश्वमा कोरोना महामारी सुरु भएसँगै पछिल्लो करीब दुई वर्षदेखि नाकमुख छोप्ने मास्क मानिसहरुको अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको छ। वास्तवमा कोभिड संक्रमणबाट जोगिने सबैभन्दा उपयुक्त उपाय नै मास्क लगाउनु हो ।

महामारीको समयमा मास्क मानिसहरुको अनिवार्य पहिरन जस्तै बनेको छ र यसमा अनेक डिजाइन थप भइरहेका छन् । कोरोना महामारीको यो समयमा मास्कको काम कोभिड १९ भाइरसको संक्रमणबाट जोगाउनु मात्र रहेकोमा जापानी वैज्ञानिकहरुले कोरोना परीक्षण समेत गरिदिने मास्क तयार गरेका छन् ।

कोभिड परीक्षण समेत गर्ने उक्त मास्क यस्तो तरिकाले डिजाइन गरिएको छ कि यसले सामान्य रुपमा प्रयोग गरिएकै अवस्थामा कोभिड परीक्षण गर्न सक्दछ र यदि सम्बन्धित व्यक्ति संक्रमित रहेमा मास्कमा राखिएको एउटा बत्ती बलेर जानकारी दिनेछ ।

द सनमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार क्योटो प्रान्तीय विश्वविद्यालयको शोधकर्ता टिमले कोभिड परीक्षण समेत गर्ने उक्त मास्क बनाएका हुन् । उक्त वैज्ञानिक टिमका प्रमुख यासुहिरो सुकामोतो हुन् ।

यो मास्क लगाएसँगै हरबखत मानिसको कोभिड परीक्षण भैरहन्छ । जब मास्क लगाएको मानिसले फ्याँक्ने स्वासमा कोभिड भाइरस हुन्छन् तब यो मास्कमा चम्किलो बत्ती बल्दछ र मानिस संक्रमित भएको जनाउ दिन्छ ।

आखिर त्यो मास्कभित्र त्यस्तो के चिज राखिएको हुन्छ जसले स्वास परीक्षण गरेर कोभिड भए नभएको पत्ता लगाउँदछ ? वास्तवमा जापानी वैज्ञानिकहरुले अस्ट्रिच कोशिकाबाट बनाउने माउथ फिल्टरको प्रयोग यो मास्कमा गरेका छन् ।

अस्ट्रिचका कोशिकामा यस्तो एन्टीबडीहरु हुन्छन् जसले कोरोना भाइरसलाई एकत्रित गर्दछन् । त्यसैले जब यो मास्क लगाउनेले स्वास फ्याँक्दछ तब स्वासमा भएका भाइरसलाई माउथ फिल्टरले एकत्रित गर्दछ र भाइरस परीक्षण हुन्छ ।

Japanese researchers have developed masks that use ostrich antibodies to detect COVID-19 by glowing under ultraviolet light https://t.co/NXL6RmLUFQ pic.twitter.com/syfT5n4dsu

— Reuters (@Reuters) December 10, 2021