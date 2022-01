भारतमा मुस्लिम महिलालाई लिलामीमा राखेको आरोपमा तीन जना पक्राउ

२१ पुस, काठमाडौं । भारतमा ‘बुल्ली बाई’ नामक अनलाइन एपमा तस्वीररसहित सयबढी मुस्लिम महिलालाई लिलामीमा राखेको आरोपमा ३ जना पक्राउ परेका छन् ।

बुधबार मुम्बई प्रहरीको साइबर अपराध शाखाले ‘बुल्ली बाई’ एप प्रकरणमा संलग्न रहेको आशंकामा थप एक जना पक्राउ गरेको पीटीआईले जनाएको छ । प्रहरीले उत्तराखण्डका २१ वर्षीय विद्यार्थी मायन्क रावललाई पक्राउ गरेको हो ।

Mumbai Police arrest one more student in ‘Bulli Bai’ app case: Official

— Press Trust of India (@PTI_News) January 5, 2022