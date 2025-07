महले साँच्चै पुरुषको प्रजनन क्षमता बढाउँछ ?

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. महमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्ट्स, एमिनो एसिड, भिटामिन र खनिजहरूले शरीरलाई ऊर्जा र समग्र स्वास्थ्य सुधार गर्छन्।

अध्ययनहरूले महमा भएको एन्टिअक्सिडेन्ट्सले टेस्टोस्टेरोन स्तर र शुक्राणुको गुणस्तर सुधार्न सक्छ भनेका छन्।

महको सेवनले पुरुष प्रजनन स्वास्थ्यमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ, तर बाँझोपनको उपचारका लागि डाक्टरको परामर्श आवश्यक छ। महमा पाइने पोषक तत्वहरू जस्तै एन्टिअक्सिडेन्ट्स, एमिनो एसिड, भिटामिन र खनिजहरूले शरीरलाई ऊर्जा मात्र प्रदान गर्दैन, समग्र स्वास्थ्यलाई पनि सुधार गर्छ । यही कारणले आजको आधुनिक जीवनशैलीमा पनि मह सुपरफूडको रूपमा लोकप्रिय छ । महमा भएको एन्टिअक्सिडेन्ट्स, भिटामिन र खनिजहरूले अक्सिडेटिभ स्ट्रेस कम गरेर टेस्टोस्टेरोनको स्तर र शुक्राणुको गुणस्तर सुधार गर्न सक्छ, जसले पुरुषको प्रजनन क्षमता बढाउन सहयोगी हुन सक्छ । आयुर्वेदमा पनि महलाई यौन स्वास्थ्य र ऊर्जा वृद्धिका लागि उपयोगी मानिन्छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू टेस्टोस्टेरोन र शुक्राणुको गुणस्तरमा प्रभाव नेसनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिनमा प्रकाशित एक अध्ययनले महमा भएको एन्टिअक्सिडेन्ट्सले अक्सिडेटिभ स्ट्रेस कम गरेर टेस्टोस्टेरोनको स्तर बढाउन सक्छ भनेको छ । यो अध्ययनले जनावरहरूमा गरिएको प्रयोगमा महको नियमित सेवनले टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको उत्पादन र शुक्राणुको गुणस्तरमा सुधार गरेको देखाएको छ । यद्यपि, यो प्रभाव मानवमा पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने कुरामा थप अनुसन्धानको आवश्यकता छ । अक्सिडेटिभ स्ट्रेस र प्रजनन स्वास्थ्य जर्नल अफ एनिमल फिजियोलोजी एण्ड एनिमल न्यूट्रिशनमा प्रकाशित एक अनुसन्धान (२०१९) का अनुसार महमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्ट्सले तनाव कम गरेर पुरुष प्रजनन प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । विशेष गरी, यी एन्टिअक्सिडेन्ट्सले शुक्राणुको झिल्ली र डीएनएलाई क्षति हुनबाट जोगाउँछन्, जसले प्रजनन क्षमता सुधार्न सहयोग गर्छ । अक्सिडेटिभ मेडिसिन एण्ड सेलुलर लङलेटिभिटीमा प्रकाशित एक समीक्षा लेख (२०२०) ले महमा भएको फ्ल्याभोनोइड्स र पोलिफेनोल्सले पुरुष बाँझोपनमा कमी ल्याउन सक्ने सम्भावना औंल्याएको छ । आयुर्वेदिक र परम्परागत दृष्टिकोण आयुर्वेदमा महलाई ‘रसायन’ र ‘वीर्यवर्धक’ को रूपमा लिइन्छ । यसलाई अश्वगन्धा, शिलाजित र सेतो मूसली जस्ता जडीबुटीहरूसँग मिसाउँदा यौन स्वास्थ्यमा थप लाभ हुने मानिएको छ। यस्ता मिश्रणहरूले टेस्टोस्टेरोनको स्तर, यौन इच्छा र ऊर्जा बढाउन सहयोग गर्छन् । यद्यपि, यी दावीहरूको वैज्ञानिक पुष्टि सीमित छ र प्राय: परम्परागत अनुभवमा आधारित छन् । महको सेवन र प्रजनन स्वास्थ्यमा सीमितताहरू वैज्ञानिक अनुसन्धानको कमी महले पुरुष प्रजनन क्षमता सुधार गर्छ भन्ने दावीलाई समर्थन गर्ने अधिकांश अध्ययनहरू जनावरहरूमा गरिएका छन् । मानवमा गरिएका ठूला र दीर्घकालीन क्लिनिकल ट्रायलहरूको अभाव छ । त्यसैले, यी नतिजाहरूलाई पूर्ण रूपमा मानवमा लागू गर्न सकिँदैन । महको प्रभाव यसको गुणस्तर, प्रकार, र उत्पादन प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ । बजारमा पाइने धेरै महमा कृत्रिम मिश्रण वा कम गुणस्तरका तत्वहरू हुन सक्छन्, जसले अपेक्षित लाभ प्रदान नगर्न सक्छ। खुराक र व्यक्तिगत भिन्नता महको प्रभाव व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था, उमेर र जीवनशैलीमा निर्भर हुन्छ । उदाहरणका लागि, मधुमेह रोगीहरूले महको सेवन सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ, किनभने यसले रगतमा ग्लुकोजको स्तर बढाउन सक्छ। अत्यधिक महको सेवनले क्यालोरी बढाउन सक्छ । यसो हुँदा मोटोपन र अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ, जुन प्रजनन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छ । पूरक उपचारको रूपमा मात्र महले टेस्टोस्टेरोन र शुक्राणुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सक्छ, तर यो बाँझोपनको कुनै समाधान होइन । बाँझोपनका अन्य कारणहरू जस्तै, हर्मोनल असन्तुलन, जेनेटिक समस्या वा वातावरणीय कारकहरूलाई सम्बोधन गर्न चिकित्सकीय उपचार र डाक्टरको परामर्श आवश्यक हुन्छ । महको सही सेवन विधि र सावधानीहरू खुराक : दैनिक १–२ चम्चा शुद्ध मह पर्याप्त हुन्छ । बिहान खाली पेटमा मनतातो पानी वा दूधसँग लिनु उत्तम हुन्छ । गुणस्तर : सधैं शुद्ध, जैविक र प्रशोधन नगरिएको मह प्रयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा उत्पादित शुद्ध महमा उच्च एन्टिअक्सिडेन्ट्स हुन्छन् । सावधानी १ वर्षमुनिका बालबालिकालाई मह दिनु हुँदैन, किनभने यसमा बोटुलिज्म ब्याक्टेरियाको जोखिम हुन्छ । मधुमेह रोगीहरूले डाक्टरको सल्लाहबिना महको सेवन गर्नुहुँदैन । अत्यधिक तातो ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिमा मह मिसाउँदा यसका इन्जाइमहरू र एन्टिअक्सिडेन्ट्स नष्ट हुन सक्छन् । डाक्टरको परामर्श किन आवश्यक छ ? महले प्रजनन स्वास्थ्यमा सहयोग गर्न सक्छ, तर बाँझोपन वा यौन स्वास्थ्य समस्याहरूको कारण जटिल हुन सक्छ । यी समस्याहरूको निदान र उपचारका लागि डाक्टरले निम्न कुराहरू गर्न सक्छन् : हर्मोनल जाँच : टेस्टोस्टेरोन, ल्युटिनाइजिङ हर्मोन र फोलिकल–स्टिमुलेटिङ हर्मोनको स्तर जाँच गर्न । शुक्राणु विश्लेषण : शुक्राणुको संख्या, गतिशीलता र आकारको मूल्यांकन गर्न । जीवनशैली परामर्श : खानपान, व्यायाम र तनाव व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिन । औषधि वा उपचार : यदि आवश्यक भएमा, हर्मोन थेरापी, सप्लिमेन्ट्स वा अन्य उपचार सिफारिस गर्न ।

