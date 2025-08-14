+
‘रंगीन चीन’सँग दोलखा साइनो

उनको अध्ययनअनुसार मञ्जुश्रीसँग ‘ङापार’ जातका मानिस पनि आएका थिए । त्यही ‘ङापार’ जाति नै पछि ‘नेवार’ भएको हो ।

चिरञ्जीवी मास्के चिरञ्जीवी मास्के
२०८२ भदौ १४ गते १०:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्राचीन दोलखा शहर चीनको तिब्बतसँग जोडिएको सिल्क रोडमार्गको महत्वपूर्ण केन्द्र भएको र यसको सांस्कृतिक, सामाजिक सम्बन्ध सदियौँ पुरानो रहेको इतिहासले देखाउँछ।
  • इतिहासका अध्येता शान्तकृष्ण श्रेष्ठले दोलखाको नाम तिब्बती भाषाबाट आएको र तिब्बती शासक स्रङ चङ गम्पोकी रानी नेपाली चेली भृकुटी दोलखाली हुन सक्ने सम्भावना उठाएका छन्।

सात वर्षअघि २०७५ सालमा चीनको ल्हासा भ्रमण गर्ने अवसर मिलेको थियो । १० जना पत्रकार थियौँ हामी । त्यो बेला ल्हासाको खुला थिएटरमा एउटा ऐतिहासिक नाटक हेर्ने अवसर जुर्‍यो । तिब्बती शासक स्रङ चङ गम्पोसँग सम्बन्धित नाटक थियो त्यो, जहाँ नेपाली चेली ‘भृकुटी’ पनि जोडिएकी छिन् ।

त्यो नाटक हेर्दा मैले प्राचीन दोलखा शहरमा विजया दशमीको भोलिपल्ट प्रर्दशन गरिने ‘खड्गे जात्रा’ सम्झिएको थिएँ । ‘खड्गे जात्रा’ दोलखा राज्यको कथा हो । ल्हासामा हेरिएको नाटक तिब्बत शासकको कथा हो । दुवै ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित रोचक कथाको प्रस्तुति हो । यी दुवै कथाले नयाँ पुस्तालाई पौराणिक तथ्यको खोजीमा सहयोग पुर्‍याउँछ। त्यसैले यी दुवै महत्वपूर्ण छन् ।

अहिले हामी (नेपाली) चीनसँगको मित्रवत कुटनीतिक सम्बन्धको ७० वर्ष पूरा भएको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासले केही समय अघि कुटनीतिक सम्बन्धको ७० वर्ष पूरा भएको अवसरमा ‘रंगीन चीन’ नाम दिएर नेपाल र चीन बीचका सांस्कृतिक सम्बन्धहरूको विषयमा प्रर्दशन गरेको थियो ।

यस्ता सांस्कृतिक प्रर्दशन, बहस र छलफल विभिन्न तहमा भइरहेका छन् । यसले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई राजनीतिको आँखाले हेर्ने विषयमात्र हैन, सांस्कृतिक आत्मीयताको निकटताले समेत जोडिरहेको छ ।

नेपाल–चीन बीच विकसित सम्बन्धका सांस्कृतिक आयामहरूमा म अहिले प्राचीन दोलखा शहरसँगको तथ्यगत किंवदन्तीहरू पहिल्याउने कोसिस गरिरहेको छु । जसले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई जनस्तरबाटै आत्मीयताको धरोमा उधिनेको छ ।

यो सम्बन्धको धरो प्राचीन दोलखा शहर हुँदै तिब्बततिर तन्किएको ‘सिल्क रोड’ (रेशम मार्ग) बाट बनेको देखिन्छ । ऐतिहासिक तथ्यलाई अध्यन गर्दा लिच्छवी शासन कालमा प्राचीन दोलखा शहर केन्द्र भएर पाटनतिरबाट र भारत– सिन्धुलीबाट तिब्बत (भोट) मा व्यापार हुने गरेको थियो । त्यसैले प्राचीन दोलखा शहर केन्द्र भएर ‘सिल्क रोड’ तिब्बततिर तन्किएको तथ्यलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ ।

‘सिल्क रोड’ प्राचीन दोलखा शहर केन्द्र हुँदै अघि बढेको कुरालाई पुष्टि गर्ने आधार प्रसिद्ध भीमेश्वर मन्दिर पनि हो । ऐतिहासिक किंवदन्तीमा अहिले मन्दिर भएको ठाउँमा भरियाहरूले तीन ढुंगा गाडेर चुल्हो बनाएका थिए । खाना पकाउँदा हरेक पटक तीनमध्येको एक ढुंगापट्टी पोखिन्थ्यो । यही कारण एक भरियाले रिसले उक्त शिलामा पन्यु हाने । यसरी प्रहार गर्दा उक्त शिलामा रगत आयो । अनि त्यस शिलालाई भीमश्वर देवताको रूपमा स्थापना गरियो ।

यो किंवदन्तीलाई विश्लेषण गर्दा भरियाहरू प्राचीन दोलखा शहरको बाटो हुँदै कता हिँडेका थिए ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसको जवाफ तिब्बततिर व्यापारका लागि हिडेको भन्ने नै हुन्छ । त्यसैले प्राचीन दोलखा शहर केन्द्र भएर ‘सिल्क रोड’ तिब्बतसम्म तन्किएको कुरामा कुनै दुविधा हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

प्राचीन शहर दोलखा–तिब्बत सम्बन्ध ‘सिल्क रोड’को प्रवेश नाकासँग मात्र सम्बन्धित छैन । यो त धार्मिक–सांस्कृतिक र पारिवारिक तहसम्म विस्तार भएको ऐतिहासिक तथ्यहरूले सङ्केत गरेको छ ।

प्राचीन दोलखा शहरका एकजना छन् शान्तकृष्ण श्रेष्ठ । इतिहासका अध्येता उनले प्राचीन शहर दोलखा–तिब्बत सम्बन्धको विषयमा धेरै कोर्णबाट अध्यन गरेका छन् ।

उनको अध्यनमा प्राचीन दोलखा शहरको नामाकरण नै तिब्बती भाषाबाट भएको हो । तिब्बती भाषाको ‘दोल्हाखा’ (दोलखिउ) बाट ‘दाल्खा’ हुदै ‘दोलखा’ भएको ऐतिहासिक तथ्यहरूले देखाउने शान्तिकृष्णको भनाइ छ । तिब्बती भाषामा ‘दो’ को अर्थ ढुङ्गा र ‘ल्हाखा’को अर्थ देवता वा देवस्थान भन्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा ढुङ्गा अर्थात शिलाको देवता (भीमेश्वर) रहेको स्थानकै कारण तिब्बतीहरूले दोल्हाखा (दाल्खा– दोलखा) नामाकरण गरिदिएका हुन् ।

इतिहासका अध्यता श्रेष्ठको भनाइमा चोभारको डाँडा काटेर काठमाडौंमा बस्ती बसाल्ने श्रेय पाएका मञ्जुश्री तिब्बतबाट प्राचीन दोलखा शहर हुँदै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गरेका हुन् । यो क्रममा मञ्जुश्रीले प्राचीन दोलखा शहरमा बस्ती बसालेको उनको दावी छ । त्यसैले काठमाडौँ भन्दा पुरानो शहर दोलखा हो

उनको अध्ययनअनुसार मञ्जुश्रीसँग ‘ङापार’ जातका मानिस पनि आएका थिए । त्यही ‘ङापार’ जाति नै पछि ‘नेवार’ भएको हो । प्राचीन शहर दोलखा–तिब्बत सम्बन्धलाई अझ गहिरोसँग विश्लेषण गर्ने आधार तिब्बती शासक स्रङ चङ गम्पोको रानी, नेपाली चेली भृकुटी पनि हुन् । शान्तिकृष्णको अध्यनमा भृकुटी पनि तिब्बती शासक स्रङ चङ गम्पोसँग विवाह गरेर प्राचीन दोलखा शहर हुँदै तिब्बत पुगेकी हुन् । केही ऐतिहासिक तथ्यमा भृकुटी हालको अरनिको राजमार्ग रहेको बाटो हुँदै तिब्बत पुगेकी हुन् भन्ने पनि छ ।

लिच्छवी कालीन राजकुमारी भृकुटीलाई अंशुवर्माको पुत्री भनिएको छ । केहीले नरेन्द्रदेवकी पुत्रीको रूपमा समेत व्याख्या गरेको पाइन्छ । शान्तकृष्णले प्रश्न उठाएका छन्– प्राचीन शहर दोलखा–तिब्बतको पारिवारिक– सांस्कृतिक सामिप्यता र भृकुटी कस्को पुत्री हो भन्ने बहस भइरहँदा कतै भृकुटी दोलखाली पुत्री त हैनन् ? उनको यो प्रश्नमा थप अध्यन आवश्यक छ ।

यदि भृकुटी दोलखाली पुत्री हुन भने मैले ल्हासामा हेरेको नाटक र प्राचीन दोलखा शहरमा दशैं टीकाको भोलिपल्ट प्रर्दशन गरिने ‘खड्गे जात्रा’ बीच कुनै न कुनै सामाजिक– सांस्कृतिक सामीप्यता वा सहकार्य हुनुपर्छ । त्यसो नभए पनि प्राचीन दोलखा शहरको नामाकरण नै तिब्बती भाषाबाट भएको, व्यापारको सिलसिलामा दोलखा हुँदै सिल्क रोडको प्रयोगबाट तिब्बतीहरू समेत विभिन्न स्थानमा आउजाउ गरेको तथ्यले पनि ल्हासामा हेरेको नाटक र प्राचीन दोलखा शहरमा देखाइने ‘खड्गे जात्रा’ बीचको सम्बन्ध केलाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।

शान्तिकृष्णले अर्को एउटा प्रशंग पनि सुनाए । काठमाडौंका नेवारहरूले व्यापारको सिलसिलामा तिब्बत पुग्दा ल्हासामा भीमसेनको मन्दिर स्थापना गरेका छन्, जसलाई तिब्बती भाषामा ‘नेचुङ’ भनिन्छ । यो भीमसेन नै हो भन्ने तथ्यगत प्रमाण नभेटिए पनि नेवार समुदायले भीमसेनलाई इष्ट देवताको रुपमा पुजा गर्ने र उनीहरू पुगेका हरेक ठाँउमा भीमसेन मन्दिरको स्थापना गर्ने भएकाले तिब्बतको ‘नेचुङ’ मन्दिर भीमसेन नै हो भन्ने भनाइ सान्दर्भिक लाग्दछ ।

यो तथ्यले पनि प्राचीन शहर दोलखा–तिब्बत बीचको सम्बन्धलाई थप आत्मीय बनाएको पाइन्छ । तर नेपाल-चीन बीच कुटनीतिक सम्बन्धको ७० वर्ष पूरा भइसक्दा पनि प्राचीन दोलखा शहर र चीन (तिब्बत) सँगका सांस्कृतिक, सामाजिक र व्यापारिक सम्बन्धको चर्चा भने भएको सुनिदैन । यो दुःखद् विषय हो ।

नेपाल सरकार र चीनसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाले अहिलेसम्म प्राचीन शहर दोलखा–तिब्बत सम्बन्ध पहिल्याउने तदारुकता देखाएको पाइएको छैन । र, चीनले पनि प्राचीन शहर दोलखा–तिब्बत बीचको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जनस्तरको आत्मीय सम्बन्ध पहिल्याउने कोसिस गरेको पाइँदैन ।

नेपालसँगको कुटनीतिक सम्बन्धको ७० वर्ष पूरा भएको अवसरमा चीन सरकारले दुई देश बीचको सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध र जनस्तरको आत्मीय निकटतालाई मुखरीत गर्न ‘रंगीन चीन’को नामबाट सांस्कृतिक प्रर्दशन गरिरहेको छ । नेपाल–चीन बीचका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धहरूको विषयमा बहस र छलफलहरू गरिरहेको छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक भ्रमणहरू गराइरहेको छ । यस्ता गतिविधिले नेपाल–चीन बीचको सम्बन्धलाई थप निकट, घनिष्ठ र आत्मीय बनाउछ ।

तर, यसमा दोलखा च्याप्टर छुटेको छ । चीनको ‘हान वंश’को समयमा विकास भएको ‘सिल्क रोड’ को एउटा महत्वपूर्ण गन्तव्य प्राचीन दोलखा शहर र चीन (तिब्बत) बीचको सम्बन्ध त्यतिबेलैबाट अघि बढेको हो । त्यसैले नेपाल–चीन बीचको कुटनीतिक सम्बन्धको ७० वर्ष पूरा भएपनि जनस्तरको सम्बन्ध भने सदि‍यौँ पुरानो छ । जसको एउटा जग प्राचीन दोलखा शहर पनि हो ।

अर्थात सांस्कृतिक ‘रंगीन चीन’को परिकल्पनामा महत्वपूर्ण रङ भर्ने प्राचीन दोलखा शहर पनि । यो तथ्यलाई कुटनीतिक सम्बन्धको ७० वर्ष पूरा भएको अवसरमा बहसको मुख्य विषय बनाएर सांस्कृतिक सामिप्यतालाई अझ कसिलो बनाउन प्रयत्न गर्ने पो हो कि !

‘रंगीन चीन’सँग दोलखा साइनो

‘रंगीन चीन’सँग दोलखा साइनो
चीन दोखला
लेखक
चिरञ्जीवी मास्के

लेखकको सबै आर्टिकल
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

