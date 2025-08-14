+
नेकपा एकीकृत समाजवादी :

छुट्टै छलफलमा जुटे झलनाथ-घनश्याम पक्षीय नेताहरू

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १५ गते १५:५९

१५ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीको झलनाथ–घनश्याम पक्षीय नेताहरूको बैठक सुरु भएको छ ।

नयाँ बानेश्वरस्थित बानेश्वर क्याम्पसमा सो समूहका नेताहरूको छलफल चलिरहेको हो ।

पार्टीको आगामी केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी लगायतका बैठकहरूको एजेन्डा तय गर्नका लागि नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन् ।

बैठकमास्थायी कमिटी सदस्य हरि पराजुली, पोलिटब्यूरो सदस्य लक्ष्मण लम्साल र नरेशकुमार शाही, केन्द्रीय सदस्य सुशील भट्टराई, केन्द्रीय सदस्य मनाकुमारी साउद लगायत सहभागी छन् ।

बैठकमा सहभागी नेताहरूले यो छलफललाई अनौपचारिक भनेका छन् । पछिल्लो समय अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालबीच असमझदारी बढेको छ ।

पछिल्ला दिनमा उनीहरू सार्वजनिक रुपमै एक अर्काका अभिव्यक्तिको खण्डन गरिरहेका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी
