सुदूरपश्चिममा लगानी गर्न मुख्यमन्त्रीको आग्रह, पूर्वाधार बनाइदिने प्रतिबद्धता

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १६ गते २०:१०

१६ भदौ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबीच प्रदेशले आयोजना गर्न लागेको लगानी र विकास सम्मेलन केन्द्रित छलफल भएको छ ।

परिसंघ सचिवालयमा सोमबार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे ।

प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन उद्योगीहरूको संस्था परिसंघलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न समेत आग्रह गरे ।

मुख्यमन्त्री शाहले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, सोही अनुरूप कानुनी एवं नीतिगत सुधार गर्न र लगानी सुरक्षा गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले जग्गा खरिद गरी उद्योग स्थापना गर्न नसक्ने लगानीकर्ताको भनाइप्रति समर्थन जनाउँदै प्रदेश सरकारले उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गासहित उद्योग स्थापना गर्ने स्थानसम्म बाटो, बिजुली, पानी लगायत पूर्वाधार बनाइदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

‘उद्योगका लागि जग्गा कति चाहिन्छ भन्नुहोस् । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा दिने ग्यारेन्टी प्रदेश सरकारले गर्छ । बाटो, पानी, बिजुली हामी पुर्‍याइदिन्छौं । लगानी तपाईंहरू गर्नुस्,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री शाहले लगानीमैत्री नियम, कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार, प्रदेशका सबै राजनीतिक दल एकजुट रहेको भन्दै निजी क्षेत्रसँगै प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न चाहिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा परिसंघ अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी र विकास सम्मेलन सफल बनाउन परिसंघले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै लगानीमैत्री वातावरण, कानुन तथा नीतिगत सहजता भए प्रदेशमा लगानी आउने बताए ।

परिसंघ पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले जग्गा खरिद गरी लगानी गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्तिमा सहज एवं छिटो प्रक्रिया अवलम्बन गरे लगानी ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले लगानी अभिवृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प कुनै पनि सरकारसँग नभएको स्पष्ट पारे ।

परिसंघ उपाध्यक्ष राजबहादुर शाहले प्रदेशले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलन सफल बनाउन आवश्यक समन्वय गर्न परिसंघ तयार रहेको भन्दै लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रलाई लगानी बाहेकका अन्य प्रक्रिया, कानुनी एवं नीतिगत सहजता सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने बताए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानीका लागि उर्वर भूमि रहेको समेत बताए ।

सोही छलफलमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, पूर्वमन्त्रीहरू, सांसद्हरू, प्रमुख सचिव लगायत उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए । यसैगरी परिसंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी, राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरू, उद्योगीहरू, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा लगायत सहभागी थिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश
