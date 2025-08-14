+
थाइल्यान्डबाट गाँजा बोकेर आएका भारतीय नागरिक विमानस्थलमा समातिए

एक किलो ७०८ ग्राम गाँजासहित भारतीय नागरिक ४० वर्षीय मत्रा पथरत अली अकबर छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १७ गते १२:२१

१७ भदौ, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्रााष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार एरियाबाट अवैध लागुऔषध गाँजासहित एक जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् ।

एक किलो ७०८ ग्राम गाँजासहित भारतीय नागरिक ४० वर्षीय मत्रा पथरत अली अकबर छन् ।

विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय र भन्सार कार्यालयबाट खटिएको टोलीले एयर एसियाको उडानद्वारा बैंककबाट काठमाडौं आएका उनलाई जाँच गर्ने क्रममा पक्राउ गरेको हो । उनको लगेजबाट उक्त गाँज बारमद भएको छ ।

उनलाई आवश्यक अनुसन्धान एवम् कारवाहीको लागि लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो पठाइएको छ ।

लागुऔषध गाँजा
