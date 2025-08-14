‘प्रेमगीता’को टिजर रिलिज, फिल्म चाहिँ २३ माघमा आउने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । राजेन्द्र बस्नेत निर्देशित फिल्म ‘प्रेमगीता’को टिजर रिलिज भएको छ ।
टिजरमा फिल्मका मुख्य कलाकार जान्वी बस्नेत, साजिद खान, सुशिल पोखरेल लगायतलाई देख्न सकिन्छ । प्रेमकथामा आधारित यो फिल्म युवा दर्शकलाई दर्शनीय बन्ने निर्माताको दाबी छ ।
ग्रीन प्यारोटस् फिल्म प्रोडक्सन प्रालिको व्यानरमा निर्माण फिल्ममा आशा पौडेल, अर्जुन गुरुङ (भँगेरी डन), दीपक केसी, खुश्बु पाण्डे, माधव केसी, मानसी शर्मा, दीपसन लिम्बु, मौसम खड्का र ममता माझीको पनि अभिनय छ ।
साजिद खान प्रस्तुतकर्ता रहेको फिल्ममा अयाज अलि खान निर्माता छन् । विनयराज पौडेल मुख्य सहायक निर्देशक रहेको फिल्ममा मौनता श्रेष्ठको लेखन, रामेश्वर हुमागाईंको छायांकन, भरत बस्नेतको संगीत, राजु किराँतको द्वन्द्व, रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी छ ।
फिल्म माघ २३ गतेदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ ।
