कृषिमन्त्री अधिकारी र डब्लूएफपी नेपाल प्रतिनिधि लोधीबीच भेटवार्ता

नेपालको खाद्य अधिकार र पोषणको क्षेत्रमा डब्लूएफपी मार्फत हुँदै आएको सहयोग सह्रानीय रहेको र आगामी दिनमा थप प्राथमिकता तय गरी मन्त्रालय र कार्यक्रमबीच सहकार्य गर्न सकिने मन्त्री अधिकारीले बताए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १८ गते १६:३१

१८ भदौ, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीसँग विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) नेपालका प्रतिनिधि रियाज लोधीले भेटवार्ता गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा मन्त्री अधिकारीले खाद्य अधिकारलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकमा राखेको उल्लेख गर्दे नेपालको खाद्य अधिकार र पोषणको क्षेत्रमा डब्लूएफपी मार्फत हुँदै आएको सहयोग सह्रानीय रहेको र आगामी दिनमा थप प्राथमिकता तय गरी मन्त्रालय र कार्यक्रमबीच सहकार्य गर्न सकिने बताए ।

‘प्रत्येक नागरिकले स्वस्थ र पोषणयुक्त खाना खान पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चतताका लागि खाद्य पदार्थको नियमित उपलब्धता र पहुँच सुनिश्चत गर्न विश्व खाद्य कार्यक्रमले गरेको सहयोग निरन्तर हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु,’ मन्त्री अधिकारीले भने ।

१६औं पञ्चवर्षीय योजना, कृषि विकास रणनीति २०७२–९२, राष्ट्रिय पोषण रणनीति २०७७ लगायत नीतिगत दस्तावेजमा खाद्य पदार्थमा पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गर्ने तथा स्थानीय रैथाने खानेकुरा प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतासाथ समेटेको उल्लेख गर्दे मन्त्री अधिकारीले यसको कार्यन्वयनका लागि पनि मन्त्रालय र मातहत निकायमा डब्लूएफपीको निरन्तर सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

भेटमा डब्लूएफपीका प्रतिनिधि लोधीले नेपालको खाद्य तथा पोषण क्षेत्रमा कार्यक्रम मार्फत लामो समयदेखि सहकार्य हुँदै आएको र आगामी दिनमा मन्त्रलयले लिएको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि कार्यक्रमले निरन्तर सहयोग गर्ने बताए ।

जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि खाद्य र पोषणका क्षेत्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयको प्राथमिकताका आधारमा सहयोग अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।

डब्लूएफपीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा सरकारलाई कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि सहयोग गरिरहेको र मन्त्रालयले यस्ता क्षेत्र तय गरेकोमा कार्यक्रम मार्फत थप सहयोग र सहकार्य हुन सक्ने लोधीले बताए ।

डब्लूएफपी नेपाल रामनाथ अधिकारी
