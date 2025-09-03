+
नवनियुक्त आईजीपीको पहिलो निर्णय- काठमाडौं किरियापुत्री भवन बनाउने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १९ गते २१:१२

१९ भदौ, काठमाडौं । नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) कुवेरचन्द्र खापुङले नेपाल प्रहरीका बहालवाला र अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीहरूका लागि किरियापुत्री भवन बनाउने निर्णय गरेका छन् ।

कार्यभार सम्हालेसँगै बसेको नीति निर्माण समिति (पीसीसी) को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगञ्जको नाममा रहेको जग्गामा किरिया पुत्री भवन बनाउने निर्णय भएको हो ।

उक्त कार्य प्रदेशस्तरमा पनि विस्तार गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

कुवेरचन्द्र खापुङ
