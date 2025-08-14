+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘फादर मदर सिस्टर ब्रदर’लाई भेनिसमा शीर्ष पुरस्कार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २२ गते १२:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भेनिस फिल्म फेस्टिभलले जिम जार्मुस निर्देशित 'फादर मदर सिस्टर ब्रदर'लाई गोल्डेन लायन अवार्ड प्रदान गरेको छ।
  • 'द स्म्यासिङ मेसिन' फिल्मबाट बेनी सफ्दीले उत्कृष्ट निर्देशकको पुरस्कार जितेका छन्।
  • 'द भ्वाइस अफ हिन्द रजब'लाई ग्राण्ड जूरी पुरस्कार प्रदान गरिएको छ।

काठमाडौं । प्रतिष्ठित भेनिस फिल्म फेस्टिभलले तीन भिन्न परिवार र उनीहरूको कथा प्रस्तुत गर्ने जिम जार्मुस निर्देशित फिल्म ‘फादर मदर सिस्टर ब्रदर’लाई गोल्डेन लायन अवार्ड प्रदान गरेको छ ।

उक्त अवार्ड फेस्टिभलको विजेतालाई प्रदान गरिन्छ । उत्कृष्ट निर्देशक भने ‘द स्म्यासिङ प्रदान’ फिल्मबाट बेनी सफ्दीले जिते ।

गाजाबारेको फिल्म ‘द भ्वाइस अफ हिन्द रजब’लाई ग्राण्ड जूरी पुरस्कार प्रदान गरियो । आफ्नो ट्रेडमार्क सनग्लास र स्टाइलिस मरुन सुट लगाएर, निर्देशक जर्मुसले ‘ओट सिट’ वाक्य उच्चारण गर्दै पुरस्कार ग्रहण गरे ।

‘फिल्म निर्माताको रूपमा हामी प्रतिस्पर्धाबाट प्रेरित छैनौं, तर यो त्यस्तो चीज हो जसको म साँच्चै कदर गर्छु’ उनले भने । उनले कासानोभा, भिभाल्डी र टेरेन्स हिलजस्ता सहरप्रति प्रेम दर्शाए ।

आफ्नो शान्त फिल्मलाई पुरस्कृत गरेकोमा उनले निर्णायक मण्डल र दर्शकलाई धन्यवाद दिए ।

‘द स्म्यासिङ मेसिन’को लागि उत्कृष्ट निर्देशकको पुरस्कार स्वीकार गर्दा उनले निर्देशक सफ्दीको भाषणलाई पनि जोडदार रूपमा प्रशंसा गरे । उनले भने, ‘कलाले राजनीतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्नु पर्दैन भन्ने कुरामा सहमति जनाउँदै यसले दर्शकलाई सहानुभूति जगाउन सक्छ जुन हाम्रा समस्या समाधान गर्ने पहिलो कदम हो ।’

फादर मदर सिस्टर ब्रदर भेनिस फिल्म फेस्टिभल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

६ महिनापछि छलफल अघि बढ्दै नेपाल प्रहरी विधेयक

६ महिनापछि छलफल अघि बढ्दै नेपाल प्रहरी विधेयक
एमालेमा हुर्किएका ७ विसंगति

एमालेमा हुर्किएका ७ विसंगति
एमालेमा ७० वर्ष नाघेकालाई मानार्थ सदस्यता दिने र सदस्यता शुल्क नलिने प्रस्ताव

एमालेमा ७० वर्ष नाघेकालाई मानार्थ सदस्यता दिने र सदस्यता शुल्क नलिने प्रस्ताव
बौद्धमा अन्धाधुन्ध खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्ति भारतमा पक्राउ, काठमाडौं ल्याइयो

बौद्धमा अन्धाधुन्ध खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्ति भारतमा पक्राउ, काठमाडौं ल्याइयो
‘मिसेस नेपाल वर्ल्ड २०२५’का फाइनलिस्ट घोषणा

‘मिसेस नेपाल वर्ल्ड २०२५’का फाइनलिस्ट घोषणा
निजामती प्रशासनले राजनीतिक मार्गदर्शनमा रहेर भूमिका बहन गर्नुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह

निजामती प्रशासनले राजनीतिक मार्गदर्शनमा रहेर भूमिका बहन गर्नुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित