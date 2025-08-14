‘फादर मदर सिस्टर ब्रदर’लाई भेनिसमा शीर्ष पुरस्कार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । प्रतिष्ठित भेनिस फिल्म फेस्टिभलले तीन भिन्न परिवार र उनीहरूको कथा प्रस्तुत गर्ने जिम जार्मुस निर्देशित फिल्म ‘फादर मदर सिस्टर ब्रदर’लाई गोल्डेन लायन अवार्ड प्रदान गरेको छ ।
उक्त अवार्ड फेस्टिभलको विजेतालाई प्रदान गरिन्छ । उत्कृष्ट निर्देशक भने ‘द स्म्यासिङ प्रदान’ फिल्मबाट बेनी सफ्दीले जिते ।
गाजाबारेको फिल्म ‘द भ्वाइस अफ हिन्द रजब’लाई ग्राण्ड जूरी पुरस्कार प्रदान गरियो । आफ्नो ट्रेडमार्क सनग्लास र स्टाइलिस मरुन सुट लगाएर, निर्देशक जर्मुसले ‘ओट सिट’ वाक्य उच्चारण गर्दै पुरस्कार ग्रहण गरे ।
‘फिल्म निर्माताको रूपमा हामी प्रतिस्पर्धाबाट प्रेरित छैनौं, तर यो त्यस्तो चीज हो जसको म साँच्चै कदर गर्छु’ उनले भने । उनले कासानोभा, भिभाल्डी र टेरेन्स हिलजस्ता सहरप्रति प्रेम दर्शाए ।
आफ्नो शान्त फिल्मलाई पुरस्कृत गरेकोमा उनले निर्णायक मण्डल र दर्शकलाई धन्यवाद दिए ।
‘द स्म्यासिङ मेसिन’को लागि उत्कृष्ट निर्देशकको पुरस्कार स्वीकार गर्दा उनले निर्देशक सफ्दीको भाषणलाई पनि जोडदार रूपमा प्रशंसा गरे । उनले भने, ‘कलाले राजनीतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्नु पर्दैन भन्ने कुरामा सहमति जनाउँदै यसले दर्शकलाई सहानुभूति जगाउन सक्छ जुन हाम्रा समस्या समाधान गर्ने पहिलो कदम हो ।’
