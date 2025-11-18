+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

किष्ट अस्पताल र दिल्लीको मेदान्त अस्पतालबीच सहकार्यका लागि सम्झौता

२०८२ मंसिर ७ गते ११:३१ २०८२ मंसिर ७ गते ११:३१

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
किष्ट अस्पताल र दिल्लीको मेदान्त अस्पतालबीच सहकार्यका लागि सम्झौता

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ललितपुरस्थित किष्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले भारतको नयाँ दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पतालसँग सहकार्य गर्ने सम्झौता गरेको छ।

७ मंसिर, काठमाडौं । ललितपुरस्थित किष्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले भारतको नयाँ दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पतालसँग सहकार्य गर्ने सम्झौता गरेको छ । उपचार सेवा सुदृढ गर्ने तथा सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले शुक्रबार दुई पक्षबीच सम्झौता भएको हो ।

शुक्रबार ललितपुरमा भएको सम्झौतामा मेदान्त अस्पतालका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुख नवनित मल्होत्रा र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध महाप्रबन्धक अमित कुमार ओझाको उपस्थितिमा दुई पक्षबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।

सम्झौता पश्चात दुवै अस्पतालबीच चिकित्सकीय तथा शल्यउपचार सहकार्यमा प्रविधि, विशेषज्ञता र ज्ञान आदानप्रदान हुने किष्ट अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. सुरज बज्राचार्यले जानकारी दिए ।

यो सम्झौताबाट किष्टमा अत्याधुनिक उपकरण तथा उपचार सेवाको विस्तार भई जटिल रोगको उपचार र फलोअप सेवा नेपालमै सहज हुने अपेक्षा उनले बताए ।

बज्राचार्यका अनुसार यो सहकार्यले मुटु शल्यक्रिया, बोनम्यारो प्रत्यारोपण, रेडिएसन अंकोलोजी, साथै अन्य विशेषज्ञ क्षमतामा वृद्धि गर्नेछ । साथै चिकित्सक र प्राविधिक कर्मचारीका लागि तालिम र विशेषज्ञता आदान-प्रदानका अवसर पनि उपलब्ध हुनेछ ।

दुवै संस्थाबीच टेलिमेडिसिन सेवा प्रणाली जडान गरिनेछ भने गम्भीर अवस्थाका बिरामीका लागि एयर एम्बुलेन्स सेवामार्फत रेफरल र उपचार प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

किस्ट मेदान्त
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

किष्ट अस्पताल र दिल्लीको मेदान्त अस्पतालबीच सहकार्यका लागि सम्झौता

किष्ट अस्पताल र दिल्लीको मेदान्त अस्पतालबीच सहकार्यका लागि सम्झौता

फोक्सोका रोगी चन्द्रशमशेर, गरेका थिए स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्झनलायक काम

फोक्सोका रोगी चन्द्रशमशेर, गरेका थिए स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्झनलायक काम

डा. झलक गौतम

डा. झलक गौतम जनस्वास्थ्यविद्

औषधिको पत्ता तथा बट्टामा के-के लेखिन्छ ? प्रयोग गर्नेले थाहा पाउनुपर्ने कुरा

औषधिको पत्ता तथा बट्टामा के-के लेखिन्छ ? प्रयोग गर्नेले थाहा पाउनुपर्ने कुरा

डा. दीर्घराज जोशी

डा. दीर्घराज जोशी औषधि रसायन विज्ञ

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

डाक्टरमुखी निर्णयले बदनाम मेडिकल काउन्सिल : अबको निर्वाचनले जित्ला विश्वास ?

डाक्टरमुखी निर्णयले बदनाम मेडिकल काउन्सिल : अबको निर्वाचनले जित्ला विश्वास ?

पेटको क्यान्सरको जोखिम पुरुषलाई दोब्बर, कसरी बच्ने ?

पेटको क्यान्सरको जोखिम पुरुषलाई दोब्बर, कसरी बच्ने ?

डा. समिम अख्तर

डा. समिम अख्तर क्यान्सररोग विशेषज्ञ

ट्रेन्डिङ

‘बिरामीले चिउरा, घिउदेखि कुकुरसम्म गिफ्ट दिए’ (भिडियो)

‘बिरामीले चिउरा, घिउदेखि कुकुरसम्म गिफ्ट दिए’ (भिडियो)
डाक्टरमुखी निर्णयले बदनाम मेडिकल काउन्सिल : अबको निर्वाचनले जित्ला विश्वास ?

डाक्टरमुखी निर्णयले बदनाम मेडिकल काउन्सिल : अबको निर्वाचनले जित्ला विश्वास ?
क्यान्सरसँग लडिरहेकी कल्पना भन्छिन्, ‘यो एक रोग हो, जीवनको अन्त्य होइन’

क्यान्सरसँग लडिरहेकी कल्पना भन्छिन्, ‘यो एक रोग हो, जीवनको अन्त्य होइन’
मानसिक रूपले थाके धुर्मुस, प्राकृतिक उपचार खोज्दै

मानसिक रूपले थाके धुर्मुस, प्राकृतिक उपचार खोज्दै
अहिले २०-३० वर्षका युवामा किन देखिँदैछ मधुमेह ?

अहिले २०-३० वर्षका युवामा किन देखिँदैछ मधुमेह ?
आफ्नै मिर्गौला प्रत्यारोपणको खर्च जुटाउन ‘पठाओ’ चलाइरहेका नारायण (भिडियो)

आफ्नै मिर्गौला प्रत्यारोपणको खर्च जुटाउन ‘पठाओ’ चलाइरहेका नारायण (भिडियो)

वेबस्टोरिज

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories

फिचर

सबै
फोक्सोका रोगी चन्द्रशमशेर, गरेका थिए स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्झनलायक काम
स्वास्थ्य समाचार

फोक्सोका रोगी चन्द्रशमशेर, गरेका थिए स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्झनलायक काम

डा. झलक गौतम

डा. झलक गौतम जनस्वास्थ्यविद्
औषधिको पत्ता तथा बट्टामा के-के लेखिन्छ ? प्रयोग गर्नेले थाहा पाउनुपर्ने कुरा
औषधि ज्ञान

औषधिको पत्ता तथा बट्टामा के-के लेखिन्छ ? प्रयोग गर्नेले थाहा पाउनुपर्ने कुरा

डा. दीर्घराज जोशी

डा. दीर्घराज जोशी औषधि रसायन विज्ञ
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि
आयुर्वेद

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

पेटको क्यान्सरको जोखिम पुरुषलाई दोब्बर, कसरी बच्ने ?
क्यान्सर

पेटको क्यान्सरको जोखिम पुरुषलाई दोब्बर, कसरी बच्ने ?

डा. समिम अख्तर

डा. समिम अख्तर क्यान्सररोग विशेषज्ञ
राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डा.कल्पना श्रेष्ठ नियुक्त

राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डा.कल्पना श्रेष्ठ नियुक्त

तनावमा किन कसैलाई अत्यधिक भोक लाग्छ ?
आहार तथा पोषण

तनावमा किन कसैलाई अत्यधिक भोक लाग्छ ?