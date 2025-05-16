+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बैंक कर्मचारी कुट्नेविरुद्ध प्रहरीले लिएन जाहेरी, वित्तीय क्षेत्रका छाता संगठनको आपत्ति

घटनाप्रति नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ, फाइनान्स कम्पनी एसोसिएसन र लघुवित्त बैंकर्स संघले दोषीलाई तुरुन्त कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २९ गते २१:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीमाथि ऋणीले कुटपिट गरेको घटनामा प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि वित्तीय क्षेत्रका छाता संगठनले आपत्ति जनाएका छन्।
  • नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ, फाइनान्स कम्पनी एसोसिएसन र लघुवित्त बैंकर्स संघले दोषीलाई तुरुन्त कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
  • संगठनहरूले स्थानीय प्रहरी प्रशासनको कमजोरी देखिएको आरोप लगाउँदै भविष्यमा यस्ता अपराध दोहोरिन नदिन कानुनी कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्।

२९ मंसिर, काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीमाथि ऋणीले गरेको कुटपिट र दुर्व्यवहारको जाहेरी लिन प्रहरीले नमानेपछि वित्तीय क्षेत्रका छाता संगठनले आपत्ति जनाएका छन् ।

ऋणीहरूले कर्जा किस्ता नियमित गर्ने सम्बन्धमा परामर्श गर्न बोलाइ ज्योति विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय बर्दीबासका कर्मचारीलाई आक्रमण गरेको संगठनहरूको भनाइ छ ।

ज्योति विकास बैंक रुपनी शाखाका ऋणी सप्तकोसी इन्टिग्रेटेड एग्रो फर्म प्रालिका सञ्चालकले छलफलमा बोलाइ बैंकका क्षेत्रीय कार्यालय बर्दीबासका कर्मचारीलाई २४ मंसिरमा नियन्त्रणमा लिई नियोजित रूपमा आक्रमण गरेका थिए ।

उक्त घटनाप्रति नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ, फाइनान्स कम्पनी एसोसिएसन र लघुवित्त बैंकर्स संघले दोषीलाई तुरुन्त कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।

यस्ता अपराधीलाई समयमै कानुनी दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा कारबाही गरी कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाइ सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा जाहेरी नै दर्ता नहुनु अत्यन्त खेदजनक रहेको संगठनहरूले जनाएका छन् ।

सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै संगठनहरूले स्थानीय प्रहरी प्रशासनको समेत कमजोरी देखिएको अरोप लगाएका छन् । साथै, भविष्यमा यस्ता आपराधिक कार्य दोहोरिन नदिन पनि अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

नियामक निकायबाट जारी गरिएका नीति तथा निर्देशन र विभिन्न ऐनकानुन पालना गर्दै निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह, वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पछिल्लो समय अराजक गतिविधिको निशानामा परिरहेका छन् ।

सम्पूर्ण बचतकर्ताको जिम्मेवारी लिएको बैंक तथा बैंकका कर्मचारीले बचतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा नियमित असुली प्रक्रिया अपनाउने क्रममा यस प्रकारको अमानवीय व्यवहार भोग्नुपरेको अवस्था सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था साथै ग्राहकका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

यस प्रकारको घटनाले बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्न निरुत्साहित गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियामक निकाय तथा ऐनकानुनले प्रदान गरेका अधिकार प्रयोग गर्नसमेत बाधा पुर्‍याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बैंकले आम निक्षेपकर्ताको रकमबाट प्रवाह गरेको ऋण असुलीका लागि ऋणसँग संवादका लागि जाँदा सुनियोजित रूपमा कर्मचारीको ज्यानै लिने मनसायले गरिएको यस्तो आपराधिक कार्यको उनीहरूले घोर भर्त्सना गरेका छन् ।

आपत्ति ऋणी कुटपिट छाता संगठन ज्योति विकास बैंक दुर्व्यवहार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बालेनको गीत ‘आमनेपाली बुवा’ लाई २४ घण्टामा १० लाख भ्यूज

बालेनको गीत ‘आमनेपाली बुवा’ लाई २४ घण्टामा १० लाख भ्यूज
जो ओलीको निर्णयविरुद्ध उभिए

जो ओलीको निर्णयविरुद्ध उभिए
नयाँ सदस्यताका लागि क्रम संख्या उल्लेख नगरी फारम पठाएपछि कांग्रेसमा विवाद

नयाँ सदस्यताका लागि क्रम संख्या उल्लेख नगरी फारम पठाएपछि कांग्रेसमा विवाद
कांग्रेस दैलेखमा दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट २० जनाको नाम सिफारिस

कांग्रेस दैलेखमा दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट २० जनाको नाम सिफारिस
‘भाइरल’ शब्द कसरी बन्यो भाइरल ?

‘भाइरल’ शब्द कसरी बन्यो भाइरल ?
कतार जाने खगेन्द्र र रुद्रकलीको चितवनबाट बिदाइ (तस्वीरहरू)

कतार जाने खगेन्द्र र रुद्रकलीको चितवनबाट बिदाइ (तस्वीरहरू)

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित