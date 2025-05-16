जेनजी आन्दोलनमा सरकारी कार्यालय जलाएको आरोपमा पक्राउ परेकाहरू छुट्दा फूलमाला

२९ मंसिर, विराटनगर । गत २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालय तोडफोड र आगजनी गरेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरू छुट्दा विराटनगरमा फूलमाला र अबिरजात्रा गरिएको छ ।
सोमबार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी नेता ताजिम अन्सारीसहित ९ जना आरोपी हाजिरी जमानीमा छुट्दा नेकपाका कार्यकर्ताहरूले फूलमाला र अबिरजात्रा गरेका हुन् ।
सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनीमा संलग्न भएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि अन्सारी गत १४ मंसिरमा पक्राउ परेका थिए । अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा भइसकेका कारण पक्राउ परेकाहरूलाई हाजिरी जमानीमा सोमबार छाडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङकी प्रवक्ता डीएसपी कोपिला चुँडालले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार ताजिम अन्सारी, आवाज पौडेल, अरुण साह सोनार, अनिल साह, पंकजकुमार कामत, चन्दन मण्डल, रोशन शर्मा, राजेश यादव र महेश नेपाल हाजिरी जमानीमा छुटेका हुन् ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो, तर सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनः अनुसन्धान गर्नु भन्दै फाइल प्रहरीमै फिर्ता पठाएपछि आरोपीहरू छुटेका हुन् ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार, अन्सारीसहितको समूहलाई पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीसहितका नेकपा नेताहरूले जिम्मा लिएर छुटाएका हुन् । अमनलाल मोदी मन्त्री हुँदा अन्सारी उनका स्वकीय सचिव थिए।
सोमबार हाजिरी जमानीमा छुटेका अन्सारीले आफूहरू जेनजीको पक्षमा उभिँदा झुटा मुद्दा लगाएर फसाउन खोजिएको बताए ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनले आफूले सरकारी कार्यालय आगजनी नभई जोगाउने प्रयास गरेको बताएका थिए ।
