मध्य नाइजेरियामा बन्दुकधारीको आक्रमण, २० जनाको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १ गते १३:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मध्य नाइजेरियाको पठार राज्यमा बन्दुकधारी समूहको आक्रमणमा २० जनाको ज्यान गएको छ।
  • आक्रमणमा १२ सुरक्षाकर्मी र आठ स्थानीयवासी मारिएका छन् भने आक्रमणकारीहरूले गाईवस्तु लुटेका छन्।
  • नाइजेरियामा सशस्त्र अपहरणकारी गिरोह र विद्रोही समूहले सुरक्षा चुनौती बढाएको छ।

मध्य नाइजेरियाको एक गाउँमा बन्दुकधारी समूहले गरेको आक्रमणमा कम्तीमा २० जनाको ज्यान गएको छ । स्थानीय विकास सङ्गठनले शनिबार दिएको जानकारीअनुसार उक्त घटनामा सुरक्षाकर्मी तथा गाउँलेहरू मारिएका छन् भने आक्रमणकारीहरूले गाईवस्तु र अन्य सम्पत्ति पनि लुटेर लगेका छन् ।

स्थानीयवासीहरूले ‘डाकू’ भनेर चिन्ने अपहरणकारी गिरोहहरूले नाइजेरियाका ग्रामीण बस्तीहरूमा लामो समयदेखि आतङ्क मच्चाइरहेका छन् । यी समूहहरूले प्रायः फिरौती असुल्न र लुटपाट गर्न सामूहिक अपहरण तथा सशस्त्र आक्रमण गर्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो आक्रमण शुक्रबार मध्य नाइजेरियाको पठार राज्यमा भएको हो । कानम डेभलपमेन्ट एसोसिएसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बन्दुकधारीहरूले नियमित गस्तीमा रहेका सैनिकमाथि अचानक आक्रमण गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

सङ्गठनका अनुसार आकस्मिक आक्रमणपछि भएको गोली हानाहानमा १२ जना सुरक्षाकर्मी मारिएका छन् । उनीहरूसँगै आफ्नो गाउँको सुरक्षा गर्न पुगेका आठ जना स्थानीयवासी पनि घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । “आकस्मिक आक्रमणपछि भएको दुर्भाग्यपूर्ण गोली हानाहानमा राष्ट्रले कर्तव्य निर्वाह गर्दै अन्तिम बलिदान दिने बहादुर सुरक्षाकर्मीहरू गुमाएको छ”, सङ्गठनले जनाएको छ ।

गोलीबारीपछि बन्दुकधारीहरू नजिकैको समुदायतर्फ पसेर गाईवस्तु तथा अन्य सम्पत्ति लुटेर फरार भएका थिए । स्थानीय विकास सङ्गठनले यस्तो घटनाले पहिले नै असुरक्षित अवस्थामा रहेका ग्रामीण समुदायहरूको पीडा अझ गहिरो बनाएको बताएको छ ।

पठार राज्यसहित मध्य नाइजेरियाका धेरै गाउँहरू पछिल्ला वर्षहरूमा बारम्बार आक्रमण, लुटपाट र अपहरणका घटनाबाट प्रभावित हुँदै आएका छन् । ग्रामीण बस्तीहरूमा सुरक्षा चुनौती बढ्दै जाँदा स्थानीय समुदायहरू निरन्तर त्रासमा बाँच्न बाध्य भएका छन् ।

अफ्रिकाको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश नाइजेरिया अहिले बहुआयामिक सुरक्षा सङ्कटसँग जुधिरहेको छ । देशले एकातिर सशस्त्र अपहरणकारी गिरोहहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कट्टरपन्थी इस्लामवादी समूहहरूले सञ्चालन गरेको विद्रोहलाई पनि सामना गरिरहेको छ ।

नाइजेरियाली सेनाले विद्रोही तथा अन्य सशस्त्र समूहविरुद्ध कारबाही तीव्र बनाएको भए पनि विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय आपराधिक गिरोह र सशस्त्र समूहहरूको उपस्थितिका कारण सुरक्षा अवस्था अझ जटिल बनेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

मध्य नाइजेरिया
इमानदार व्यवसायीको पक्षमा सरकार, कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही : मन्त्री सिन्हा

मध्यपूर्व तनाव : भिटेनको कुवेत कन्सर्ट रोकियो

रास्वपा सचिवालय बैठक सुरु

स्थानीय र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई बेनी हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो

होर्मुज स्ट्रेटको सुरक्षाका लागि ट्रम्पले युद्धपोत आशा गरेपछि कुन देशले के भने ?  

उडुसबाट हैरान हुनुहुन्छ ? प्रयोगशालामा पत्ता लाग्यो यसको कमजोरी

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

