‘कानुनी र संरचनागत कमजोरीले उपभोक्ता संरक्षण चुनौतीपूर्ण’

सीमितताबीच विभागले वार्षिक रूपमा ४ हजारभन्दा बढी बजार अनुगमन गर्ने, सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दोषी व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १ गते १३:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा कानुनी, संरचनागत र क्षमतागत सीमितता रहेको बताए।
  • महानिर्देशक ज्ञवालीले विभागले वार्षिक ४ हजारभन्दा बढी बजार अनुगमन र दोषी व्यवसायीलाई कारबाहीमा ल्याउने काम गरिरहेको उल्लेख गरे।
  • उहाँले संविधानको धारा ४४ अनुसार उपभोक्ताको हक मौलिक हक भएको र ग्यास सिलिन्डर आपूर्ति समस्या समाधानमा सरकारले ७.१ किलोको सिलिन्डर ल्याएको बताए।

१ चैत, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीले कानुनी, संरचनागत र क्षमतागत सीमितताका कारण उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन् ।

आइतबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महानिर्देशक ज्ञवालीले कमजोरीहरू सम्बोधन नगरी उपभोक्ता अधिकारलाई पूर्णरूपमा सुनिश्चित गर्न कठिन हुने बताए ।

‘हामीसँग कतिपय अवस्थामा कानुनी सीमितता छ, कतिपयमा संरचनागत सीमितता र क्षमताको सीमितता पनि छ,’ उनले भने, ‘यिनै कमजोरीका कारण उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गरेका सबै व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान केही चुनौती छन् ।’

यद्यपि, यी सीमितताबीच विभागले वार्षिक रूपमा ४ हजारभन्दा बढी बजार अनुगमन गर्ने, सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दोषी व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम निरन्तर गरिरहेको उनले बताए ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको र सोही अनुसार ऐन कार्यान्वयन गर्न विभाग क्रियाशील रहेको उनको भनाइ थियो ।

पछिल्लो समय बजारमा देखिएको ग्यास आपूर्ति समस्या समाधान गर्न सरकारले ७.१ किलोको सिलिन्डर बजारमा ल्याइसकेको र यसले आपूर्ति व्यवस्था सामान्यीकरण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास ज्ञवालीले व्यक्त गरे ।

यस वर्षको नारा ‘सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन’ ले निजी क्षेत्र, स्वयं उपभोक्ता र सरकार तीनवटै पक्षको जिम्मेवारी समेटेको भन्दै उनले सबैको सहकार्यविना उपभोक्ता अधिकारको पूर्ण संरक्षण सम्भव नहुनेमा जोड दिए ।

उनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि गैरसरकारी क्षेत्र, अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूको सकारात्मक सहयोग प्राप्त भइरहेको समेत उल्लेख गरे ।

वाणिज्य विभागले आयल निगमसँग माग्यो ग्यास आयात र वितरण तथ्यांक

२१ फर्ममाथि वाणिज्य विभागको अनुगमन, एकलाई जरिबाना

ट्रमा सेन्टरको ‘सुनिल क्यान्टिन’ लाई वाणिज्य विभागको जरिबाना

१३ फर्ममाथि वाणिज्य विभागको कारबाही, दुई पसललाई नगद जरिबाना

ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन वाणिज्य विभाग सक्रिय, अनावश्यक सञ्चय नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह

वाणिज्य विभाग भन्छ- ग्यास अभाव छ, आयल निगम भन्छ- छैन

कुलमानको कुल मतः बागमतीको भर, कर्णालीमा कमजोर

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

